Что будет со столичным питомником, рассказал аким Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями 6 ноября 2024 года рассказал, как будет решаться проблема столичного питомника, сообщает Zakon.kz.

Жительница Астаны поинтересовалась, сколько бюджетных денег выделяется на питомник, и доходят ли они до адресата. Отмечается, что средств постоянно не хватает. В итоге страдают животные.

"Мы большую работу по этому питомнику проводим. В этом году у них, действительно, были проблемы с ограждением, содержанием и вольерами. На этот год запланировано увеличение количества вольеров, плюс мы определили землю под строительство нового питомника. Постараемся его максимально вывести из города, потому что город растет, существующий питомник оказался внутри жилого массива, хотя три-четыре года назад это была окраина города", – сказал в ответ Женис Касымбек.

Отмечается, что существующему питомнику выделено порядка 76 млн тенге и там содержатся более 3 тыс. собак.

"Три тысячи животных постоянно содержатся. Сумма, я считаю, адекватная. Она не большая и не маленькая, она должна быть достаточной. К сожалению, такая практика есть – жители города берут питомцев, потом оставляют на улице. Эти собаки не привитые, не проходили медицинских обследований. Их число увеличивается. Мы ежедневно отлавливаем очень большое количество собак, но их становится больше и больше", – отметил аким Астаны.

17 июня 2024 года сообщалось, что в Астане планируют изменить правила содержания и выгула домашних животных.