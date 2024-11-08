Медкнижки переводят в электронный формат в Казахстане

Вице-министр здравоохранения Казахстана Ербол Оспанов 8 ноября 2024 года на брифинге в СЦК рассказал, что выдача, учет и ведение личных медицинских книжек с января 2025 года будут переведены в электронный формат, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, на сегодня в стране 1,6 млн граждан имеют персональные медкнижки с отметкой о допуске к работе, из них:

в сфере общественного питания – 780 тыс.,

в сфере образования – 550 тыс.,

в сфере здравоохранения – 272 тыс.,

в частном секторе – 52 тыс.

"С внедрением электронного формата личные медкнижки можно будет предоставлять сразу в нескольких организациях, что экономит средства граждан", – озвучил Ербол Оспанов.

По его словам, другое не менее важное преимущество – это исключение фактов фальсификации санкнижек, которые несут угрозу для общественного здоровья.

Ранее стало известно, что в Казахстане с 2025 года некоторые виды медицинских справок будут выдавать только онлайн.