Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Медкнижки переводят в электронный формат в Казахстане

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, система здравоохранения, здравоохранение , фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 15:26 Фото: freepik
Вице-министр здравоохранения Казахстана Ербол Оспанов 8 ноября 2024 года на брифинге в СЦК рассказал, что выдача, учет и ведение личных медицинских книжек с января 2025 года будут переведены в электронный формат, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, на сегодня в стране 1,6 млн граждан имеют персональные медкнижки с отметкой о допуске к работе, из них:

  • в сфере общественного питания – 780 тыс.,
  • в сфере образования – 550 тыс.,
  • в сфере здравоохранения – 272 тыс.,
  • в частном секторе – 52 тыс.
"С внедрением электронного формата личные медкнижки можно будет предоставлять сразу в нескольких организациях, что экономит средства граждан", – озвучил Ербол Оспанов.

По его словам, другое не менее важное преимущество – это исключение фактов фальсификации санкнижек, которые несут угрозу для общественного здоровья.

Ранее стало известно, что в Казахстане с 2025 года некоторые виды медицинских справок будут выдавать только онлайн.

Читайте также

Эксперт Андрей Чеботарев
Эксперт о выборах акима Талгара: Надо дать избирателям возможность самим отзывать чиновников
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки
Снегопад с метелью накроет Астану, а в Алматы и Шымкенте ожидается тепло до +12°С
Айжан Аймаганова, форум матерей, закон и порядок
Закон и порядок: Прокурор Айжан Аймаганова призвала запустить акцию "Тәртіпті өзіңнен баста!"
Екатерина Елисеева
Минздрав РК 2024 год Цифровые технологии Медицина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
санкции
Санкции против шести казахстанских компаний ввела Великобритания: кто оказался под запретом
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
Казахстанцам приходят уведомления об аресте имущества
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Нацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: