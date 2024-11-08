Какие медсправки в Казахстане с 2025 года будут выдавать только онлайн: список
Фото: gov4c.kz
В Казахстане с 2025 года некоторые виды медицинских справок будут выдавать только онлайн. Об этом сегодня, 8 ноября 2024 года, заявили в Министерстве здравоохранения Казахстана, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве уточнили, что с начала следующего года будут выдаваться только в электронном виде восемь видов медицинских справок:
- Больничный лист.
- 075/у "Медицинская справка".
- 026/у "Заключение ВКК".
- 073/у "Справка о допуске к управлению ТС".
- 069/у "Санаторно-курортная карта".
- 052-2/у "Паспорт здоровья ребенка".
- 076/у "Получение разрешения на оружие".
- 038/у "Справка о временной нетрудоспособности".
"Для удобства граждан отпадет необходимость носить с собой бумажные справки, с их согласия электронные справки будут передаваться в те или иные учреждения по требованию. Для перевода этих услуг в электронный формат в настоящее время ведутся работы по интеграции информационных систем через ИС "Амбулаторно-поликлиническая помощь".Пресс-служба МЗ РК
В Минздраве отметили, что в мобильном приложении eGov mobile реализован раздел "еDensaulyq", который позволяет гражданам иметь доступ к своим персональным медицинским данным.
Чуть ранее казахстанцам напомнили про важную функцию в eGov, которая касается кредитов и микрозаймов.
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