Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие медсправки в Казахстане с 2025 года будут выдавать только онлайн: список

Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 14:27 Фото: gov4c.kz
В Казахстане с 2025 года некоторые виды медицинских справок будут выдавать только онлайн. Об этом сегодня, 8 ноября 2024 года, заявили в Министерстве здравоохранения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что с начала следующего года будут выдаваться только в электронном виде восемь видов медицинских справок:

  1. Больничный лист.
  2. 075/у "Медицинская справка".
  3. 026/у "Заключение ВКК".
  4. 073/у "Справка о допуске к управлению ТС".
  5. 069/у "Санаторно-курортная карта".
  6. 052-2/у "Паспорт здоровья ребенка".
  7. 076/у "Получение разрешения на оружие".
  8. 038/у "Справка о временной нетрудоспособности".
"Для удобства граждан отпадет необходимость носить с собой бумажные справки, с их согласия электронные справки будут передаваться в те или иные учреждения по требованию. Для перевода этих услуг в электронный формат в настоящее время ведутся работы по интеграции информационных систем через ИС "Амбулаторно-поликлиническая помощь".Пресс-служба МЗ РК

В Минздраве отметили, что в мобильном приложении eGov mobile реализован раздел "еDensaulyq", который позволяет гражданам иметь доступ к своим персональным медицинским данным.

Чуть ранее казахстанцам напомнили про важную функцию в eGov, которая касается кредитов и микрозаймов.

Читайте также

Упавшая ель уничтожила последний в Павлодаре памятник Ленину
Упавшая ель уничтожила последний в Павлодаре памятник Ленину
Военная служба, военнослужащие, военные учения, военно-морской флот, военно-морские силы, военный флот, морской флот, военные моряки, военно-морские специалисты, учения военно-морских сил РК, военно-морское судно, военный корабль
Казахстанцев призвали выполнять законные требования властей на Каспии
Коммунальные службы, коммунальная служба, уборка снега, снегоуборка, рабочие
Казахстан в снежной ловушке: погода с 9 по 11 ноября
Динара Халдарова
Минздрав РК eGov Казахстан 2024 год eGov Медицина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
санкции
Санкции против шести казахстанских компаний ввела Великобритания: кто оказался под запретом
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
Казахстанцам приходят уведомления об аресте имущества
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Нацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: