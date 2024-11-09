Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

У одного из автобусов в Астане изменили расположение остановки

Скоростная автобусная линия, БРТ, BRT, дорога, улица , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 14:04 Фото: Zakon.kz
Жителей и гостей столицы предупредили об изменении расположения одной из остановок автобусного маршрута № 3, сообщает Zakon.kz.

По информации ТОО "City Transportation Systems", временно перекрыт проезд к остановочному пункту "Жулдыз" по ул. Ж. Нажимеденова.

"В связи с этим маршрут № 3 пока не осуществляет посадку и высадку пассажиров на данном остановочном пункте", – говорится в сообщении.
схема, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 14:04

Фото: акимат Астаны

Ранее жителей столицы предупреждали о том, что 9 ноября 2024 года в Астане будут проходить антитеррористические учения, из-за которых возможно введение мер ограничения, в том числе по движению пешеходов и транспорта в различных районах города.

Читайте также

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, зима в Алматы
Северный циклон накроет Казахстан
Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст
Танцующие парами пенсионеры Алматы восхитили Казнет
Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога
Названы регионы, в которых ожидается снег
Андрей Дюсупов
Астана 2024 год Автобусы Общественный транспорт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы сменили гражданство, но не сдали паспорта РК, их выдворили, США, Россия
Бывшие казахстанцы прилетели из США и России в Алматы, но их не пустили в страну
Доберман
Пять самых мстительных пород собак: кого лучше не обижать
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Неутешительный прогноз погоды: во всех областях объявлено штормовое предупреждение
Какие породы кошек лучше не выпускать из дома на улицу
Какие породы кошек лучше не выпускать на улицу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: