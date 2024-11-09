У одного из автобусов в Астане изменили расположение остановки
Фото: Zakon.kz
Жителей и гостей столицы предупредили об изменении расположения одной из остановок автобусного маршрута № 3, сообщает Zakon.kz.
По информации ТОО "City Transportation Systems", временно перекрыт проезд к остановочному пункту "Жулдыз" по ул. Ж. Нажимеденова.
"В связи с этим маршрут № 3 пока не осуществляет посадку и высадку пассажиров на данном остановочном пункте", – говорится в сообщении.
Фото: акимат Астаны
Ранее жителей столицы предупреждали о том, что 9 ноября 2024 года в Астане будут проходить антитеррористические учения, из-за которых возможно введение мер ограничения, в том числе по движению пешеходов и транспорта в различных районах города.
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