У одного из автобусов в Астане изменили расположение остановки

Жителей и гостей столицы предупредили об изменении расположения одной из остановок автобусного маршрута № 3, сообщает Zakon.kz.

По информации ТОО "City Transportation Systems", временно перекрыт проезд к остановочному пункту "Жулдыз" по ул. Ж. Нажимеденова.

"В связи с этим маршрут № 3 пока не осуществляет посадку и высадку пассажиров на данном остановочном пункте", – говорится в сообщении.

Фото: акимат Астаны

Ранее жителей столицы предупреждали о том, что 9 ноября 2024 года в Астане будут проходить антитеррористические учения, из-за которых возможно введение мер ограничения, в том числе по движению пешеходов и транспорта в различных районах города.