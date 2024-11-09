К астанчанам с призывом обратились борцы с терроризмом

В Астане 9 ноября 2024 года проходят антитеррористические учения. Об этом рассказали в Столичном оперативном штабе по борьбе с терроризмом, сообщает Zakon.kz.

В оперштабе уточнили, что проведение планового антитеррористического учения началось с 07:00 и продолжится до 14:00 на территории Астаны, в том числе в условиях Национального референтного центра по ветеринарии (ул. 150 лет Абая, д. 22/3).

Цель – проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.

"Предусмотрено введение мер ограничения, в том числе по движению пешеходов и транспорта в различных районах города. В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения". Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом

Ранее сообщалось, что казахстанцев призвали выполнять законные требования властей на Каспии.