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Общество

Семь автобусов временно изменят маршруты в Астане

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 14:28 Фото: Zakon.kz
Жителей Астаны и гостей города предупредили о временном изменении семи автобусных маршрутов столицы, сообщает Zakon.kz.

В городском центре мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны пояснили, что речь идет о движении маршрутов № 321, 6,16,37,39,42 и 503.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Граждан просят с пониманием отнестись к данным мерам и заранее выбирать свои маршруты.

5 апреля 2025 года в ТОО "City Transportation Systems" заявили, что в рамках проекта легкорельсового транспорта (LRT) осуществляется производство подвижного состава. Согласно предоставленной информации, из 19 запланированных вагонов в работе находятся шесть. Прибытие первой партии ожидается в сентябре.

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Андрей Дюсупов
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