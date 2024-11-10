Вылет шести рейсов задерживают в международном аэропорту Астаны

В столичном аэропорту из запланированных на 10 ноября 2024 года 75 рейсов на вылет задерживают шесть, сообщает Zakon.kz.

При этом в пресс-службе воздушной гавани отмечают, что задержки или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксировано.

На вылет задерживаются:

SU1957 Астана – Москва

КС7208 Астана – Атырау

КС7315 Астана – Кызылорда

КС921 Астана – Франкфурт

DV716 Астана – Шымкент

КС642 Астана – Алматы

"Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсов и возможных изменениях в расписании на официальном сайте аэропорта Астаны или по номеру круглосуточного колл-центра 8 (7172) 702-999", – напоминают в аэропорту.

Ранее в акимате Астаны рассказали, что за ночь с улиц столицы вывезли 2400 кубометров снега. Для этого грузовикам пришлось совершить 188 рейсов. При этом коммунальные службы города перевели на круглосуточный вариант работы.