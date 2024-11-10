Вылет шести рейсов задерживают в международном аэропорту Астаны
Фото: Zakon.kz
В столичном аэропорту из запланированных на 10 ноября 2024 года 75 рейсов на вылет задерживают шесть, сообщает Zakon.kz.
При этом в пресс-службе воздушной гавани отмечают, что задержки или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксировано.
На вылет задерживаются:
- SU1957 Астана – Москва
- КС7208 Астана – Атырау
- КС7315 Астана – Кызылорда
- КС921 Астана – Франкфурт
- DV716 Астана – Шымкент
- КС642 Астана – Алматы
"Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсов и возможных изменениях в расписании на официальном сайте аэропорта Астаны или по номеру круглосуточного колл-центра 8 (7172) 702-999", – напоминают в аэропорту.
Ранее в акимате Астаны рассказали, что за ночь с улиц столицы вывезли 2400 кубометров снега. Для этого грузовикам пришлось совершить 188 рейсов. При этом коммунальные службы города перевели на круглосуточный вариант работы.
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