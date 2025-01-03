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#Крушение самолета в Актау
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Общество

Вылет четырех рейсов задерживают в аэропорту Астаны

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 15:49 Фото: Zakon.kz
В столичном аэропорту задерживают четыре авиарейса, запланированных на сегодня, 3 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Судя по данным онлайн-табло, на вылет задерживаются:

  • KC 642 Астана – Алматы;
  • FS 7365 Астана – Уральск;
  • IQ 425 Астана – Кызылорда;
  • DV 741 Астана – Актау.

Также задерживается прилет 11 авиарейсов, а именно:

  • KC 641 Алматы – Астана;
  • KC 314 Актау – Астана;
  • IQ 438 Петропавловск – Астана;
  • DV 713 Алматы – Астана;
  • DV 713 Алматы – Астана;
  • DV 5251 Доха – Астана;
  • DV 742 Актау – Астана;
  • DV 773 Актау – Астана;
  • DV 5243 Шымкент – Астана;
  • IQ 354 Алматы – Астана;
  • IQ 426 Кызылорда – Астана.
"Задержек или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксировано", – сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее в Астане из-за ухудшения погодных условий временно отменили работу сразу пяти пригородных автобусных маршрутов.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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