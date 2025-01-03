Вылет четырех рейсов задерживают в аэропорту Астаны
Фото: Zakon.kz
В столичном аэропорту задерживают четыре авиарейса, запланированных на сегодня, 3 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Судя по данным онлайн-табло, на вылет задерживаются:
- KC 642 Астана – Алматы;
- FS 7365 Астана – Уральск;
- IQ 425 Астана – Кызылорда;
- DV 741 Астана – Актау.
Также задерживается прилет 11 авиарейсов, а именно:
- KC 641 Алматы – Астана;
- KC 314 Актау – Астана;
- IQ 438 Петропавловск – Астана;
- DV 713 Алматы – Астана;
- DV 713 Алматы – Астана;
- DV 5251 Доха – Астана;
- DV 742 Актау – Астана;
- DV 773 Актау – Астана;
- DV 5243 Шымкент – Астана;
- IQ 354 Алматы – Астана;
- IQ 426 Кызылорда – Астана.
"Задержек или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксировано", – сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее в Астане из-за ухудшения погодных условий временно отменили работу сразу пяти пригородных автобусных маршрутов.
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