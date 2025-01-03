Вылет четырех рейсов задерживают в аэропорту Астаны

Фото: Zakon.kz

В столичном аэропорту задерживают четыре авиарейса, запланированных на сегодня, 3 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Судя по данным онлайн-табло, на вылет задерживаются: KC 642 Астана – Алматы;

FS 7365 Астана – Уральск;

IQ 425 Астана – Кызылорда;

DV 741 Астана – Актау. Также задерживается прилет 11 авиарейсов, а именно: KC 641 Алматы – Астана;

KC 314 Актау – Астана;

IQ 438 Петропавловск – Астана;

DV 713 Алматы – Астана;

DV 713 Алматы – Астана;

DV 5251 Доха – Астана;

DV 742 Актау – Астана;

DV 773 Актау – Астана;

DV 5243 Шымкент – Астана;

IQ 354 Алматы – Астана;

IQ 426 Кызылорда – Астана. "Задержек или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксировано", – сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Ранее в Астане из-за ухудшения погодных условий временно отменили работу сразу пяти пригородных автобусных маршрутов.

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