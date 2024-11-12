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Передвижные аптеки могут появиться в селах Казахстана

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, цены на лекарства, медикаменты , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 13:03 Фото: Zakon.kz
Вице-министр здравоохранения Казахстана Ержан Нурлыбаев 12 ноября 2024 года на пресс-конференции в правительстве анонсировал законопроект о реализации передвижных аптечных пунктов. Цель – обеспечить лекарствами в сельской местности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, с учетом климата и географических особенностей Казахстана – большинство регионов имеют низкую плотность населения, удаленность и разобщенность населенных пунктов, поэтому не всегда в сельской местности рационально пребывание аптечного пункта со стороны частного бизнеса фарм-индустрии.

"Поэтому этот вопрос сейчас актуальный для нас. Сейчас готовится предложение на уровне законопроекта о реализации проекта по передвижным аптечным пунктам. Этот вопрос как раз таки, но это решение будет направлено в первую очередь на решение вопроса по доступности в удаленных сельских населенных пунктах для обеспечения качественным лекарственными препаратами. По решению этого вопроса, принятию этого законопроекта дополнительно проинформируем", – озвучил Ержан Нурлыбаев.

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, какие меры принимаются по сдерживанию роста цен на лекарства.

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