Передвижные аптеки могут появиться в селах Казахстана

Фото: Zakon.kz

Вице-министр здравоохранения Казахстана Ержан Нурлыбаев 12 ноября 2024 года на пресс-конференции в правительстве анонсировал законопроект о реализации передвижных аптечных пунктов. Цель – обеспечить лекарствами в сельской местности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, с учетом климата и географических особенностей Казахстана – большинство регионов имеют низкую плотность населения, удаленность и разобщенность населенных пунктов, поэтому не всегда в сельской местности рационально пребывание аптечного пункта со стороны частного бизнеса фарм-индустрии. "Поэтому этот вопрос сейчас актуальный для нас. Сейчас готовится предложение на уровне законопроекта о реализации проекта по передвижным аптечным пунктам. Этот вопрос как раз таки, но это решение будет направлено в первую очередь на решение вопроса по доступности в удаленных сельских населенных пунктах для обеспечения качественным лекарственными препаратами. По решению этого вопроса, принятию этого законопроекта дополнительно проинформируем", – озвучил Ержан Нурлыбаев. Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, какие меры принимаются по сдерживанию роста цен на лекарства. Читайте также В Западно-Казахстанской области продолжается масштабное обновление дорог Собаки-детективы: как хвостатые герои помогают полиции в Казахстане МЧС обещает завершить систему моделирования паводков к сроку

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