Минздрав ответил на жалобы с обеспечением бесплатными лекарствами

Вице-министр здравоохранения Казахстана Ержан Нурлыбаев 12 ноября 2024 года на пресс-конференции в правительстве рассказал, как планируют решать проблему с обеспечением бесплатными лекарствами в течение года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, лекарства в поликлиниках заканчиваются раньше времени, потому что возникают издержки по планированию.



"В отношении того, чтобы это больше не повторялось, министерство проводит работу по персонифицированному учету и заявке по лекарственным препаратам. Именно на тех пациентов, которые находятся на диспансерном учете, будут составлять персонифицированные заявки, и они станут получать эти лекарства. Сейчас информационные системы выстраиваются таким образом, чтобы заявки формировались с низовых форм, начиная с участковых врачей, пофамильно на отдельно взятого пациента, который находится у нас на диспансерном учете", – озвучил он.

Как подчеркнул вице-министр, годовой объем будет формироваться с учетом алгоритмов и схем лечения, прописанных врачами.

"В дальнейшем движение лекарственного препарата для этого пациента будет отслеживаться от момента завоза его на территорию Казахстана до момента его потребления и выдачи непосредственно пациенту. При этом для регистрации и подтверждения того, что пациент получил лекарственный препарат, будут использоваться и биометрические технологии", – сказал Нурлыбаев.

Он также объяснил, что проблемы с лекарствами возникают как в середине, как в конце года.

"В течение года у нас увеличивается число пациентов, которые становятся на диспансерное наблюдение. Для обеспечения этих пациентов препаратами требуется дополнительное время. Иногда случаются перебои. Однако, я вас уверяю, что система персонифицированного учета и заявок на лекарственные препараты поможет минимизировать такие случаи. Риски, с которыми сталкиваются наши пациенты, будут сведены к нулю", – рассказал Ержан Нурлыбаев.

Ранее вице-министр здравоохранения Казахстана Ержан Нурлыбаев анонсировал законопроект о реализации передвижных аптечных пунктов.