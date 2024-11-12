Рост цен на лекарства в Казахстане: что планирует предпринять Минздрав

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, какие меры принимаются по сдерживанию роста цен на лекарства, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила на заседании правительства 12 ноября 2024 года Альназарова, существует ряд нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования на лекарства, в том числе приказы Министерства здравоохранения. Они анализируются и пересматриваются ведомством.

"Есть издержки, которые приводят к беспричинному росту цен на лекарства – маркетинговые на 30%, логистические – до 15%. Планируется оптимизация. На сегодня приказ проходит согласование с соответствующими госорганами, ожидаем, что до конца года он будет подписан", – сказала Акмарал Альназарова.

Кроме того, 20 августа подписан приказ, согласно которому разница в цене между оригинальными препаратами и дженериками должна быть не более 30%. Это правило касается препаратов, закупаемых государством.

"Для регулирования цен импортных лекарств министерством проводится интеграция с информационной системой "Кеден" и налоговой службой Комитета госдоходов Минфина. Ожидаем, что до конца текущего года завершим работу. Если в начале следующего года завершим интеграцию, то мы будем видеть цены импортных лекарств на входе в Казахстан. Это также позволит регулировать цены на препараты внутри страны", – пояснила министр.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали новые механизмы формирования цен на лекарства.

