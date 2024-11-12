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Рост цен на лекарства в Казахстане: что планирует предпринять Минздрав

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, цены на лекарства, медикаменты , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 11:19 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, какие меры принимаются по сдерживанию роста цен на лекарства, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила на заседании правительства 12 ноября 2024 года Альназарова, существует ряд нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования на лекарства, в том числе приказы Министерства здравоохранения. Они анализируются и пересматриваются ведомством.

"Есть издержки, которые приводят к беспричинному росту цен на лекарства – маркетинговые на 30%, логистические – до 15%. Планируется оптимизация. На сегодня приказ проходит согласование с соответствующими госорганами, ожидаем, что до конца года он будет подписан", – сказала Акмарал Альназарова.

Кроме того, 20 августа подписан приказ, согласно которому разница в цене между оригинальными препаратами и дженериками должна быть не более 30%. Это правило касается препаратов, закупаемых государством.

"Для регулирования цен импортных лекарств министерством проводится интеграция с информационной системой "Кеден" и налоговой службой Комитета госдоходов Минфина. Ожидаем, что до конца текущего года завершим работу. Если в начале следующего года завершим интеграцию, то мы будем видеть цены импортных лекарств на входе в Казахстан. Это также позволит регулировать цены на препараты внутри страны", – пояснила министр.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали новые механизмы формирования цен на лекарства.

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