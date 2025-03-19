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События

Круглогодичный курорт со всеми видами развлечений: какие объекты появятся в Бурабае

эскиз объекта в Бурабае , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 19:15 Фото: УВП Акмолинской области
Бурабай продолжает укреплять свои позиции как один из главных туристических центров Казахстана. В регионе активно развивают инфраструктуру, создавая новые локации для отдыха и развлечений, передает управление внутренней политики.

Одним из ключевых проектов станет круглогодичный аквапарк в Катарколе, который позволит туристам наслаждаться водными аттракционами вне зависимости от времени года. Вместе с ним появятся новые гостиницы, обновленный парк развлечений и современные зоны отдыха. Эти изменения сделают курорт еще более привлекательным для туристов и откроют новые возможности для семейного и активного отдыха.

Фото: УВП Акмолинской области

На сессии областного маслихата анонсировали открытие гостиничного комплекса с аквапарком Dolce by Wyndham, современного визит-центра, обновленного Burabay Land и реконструированного дендрологического парка. В целом, в ближайшие годы планируется реализация инвестпроектов на сумму более 60 млрд тенге.

"Для безопасности туристов установят 100 "умных" камер видеонаблюдения, появятся девять смотровых площадок, два велоцентра и 10 новых пикниковых зон. В этом году также усилят сигнал мобильной связи и интернета, а в Боровом установят восемь электрозарядных станций. Кроме того, в поселке Бурабай начнется строительство нового участкового пункта туристской полиции", – объявил аким области Марат Ахметжанов.

Фото: УВП Акмолинской области

К слову, комплексное развитие курортной зоны продолжится в рамках утвержденного до 2029 года плана. В регионе появятся новые туристические кластеры: зона семейного отдыха и детских развлечений, курортный кластер AQBURA, а также эко- и агротуризм на озере Жукей. Чиновники ожидают, что рост турпотока создаст новые рабочие места, привлечет частных инвесторов и укрепит позиции Акмолинской области как ведущего туристического направления Казахстана.

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Айсулу Омарова
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