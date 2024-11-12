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Казахстанцы смогут по отпечатку пальца проходить зону досмотра в аэропортах

Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация, цифровая дактилоскопия, дактилоскопия, сканер отпечатка пальцев, отпечатки пальцев, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 18:41 Фото: freepik
Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров 12 ноября 2024 года в кулуарах Digital Transport Day сообщил, что в сфере гражданской авиации планируется внедрить биометрию, передает Zakon.kz.

По его словам, оборудование для этого уже закуплено и сейчас ведутся пуско-наладочные работы.

"Далее мы будем интегрировать его с программой eGov от МЦРИАП, чтобы с помощью биометрии – отпечатков пальцев и сканирования сетчатки глаза – можно было проходить зону досмотра. Мы планировали завершить внедрение до конца 2024 года, однако из-за задержек в поставках оборудования срок переносится на первое полугодие 2025 года", – озвучил Максат Калиакпаров. 

Он подчеркнул, что это будет альтернативный способ идентифицировать личность пассажира. 

"Вы когда регистрируетесь онлайн (на рейс. – Прим. ред.), выбираете – по документу или по биометрии. Подходите к оборудованию – сетчатку глаза либо палец сканируете, он считывает, подтверждает вашу личность и вы проходите", – рассказал Максат Калиакпаров. 

Он также рассказал, что персональные данные казахстанцев передаваться никому не будут. 

"К ним персональные данные не будут попадать, вы когда нажимаете – запрос идет в eGov, там только подтверждение. Это как в банк вы приходите, у вас согласие для обработки персональных данных, тут также", – заявил Максат Калиакпаров. 

Ранее стало известно, что Face ID будут использовать при вакцинации казахстанцев.

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