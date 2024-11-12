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В Шымкенте женщина родила десятого ребенка весом более пяти килограммов

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 01:20 Фото: pexels
В Шымкенте 39-летняя Гулбану Пиримкулова родила своего десятого ребенка, вес которого составил более пяти килограммов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 12 ноября Otyrar, женщина поступила в роддом с родовыми схватками, и роды прошли естественным путем, без осложнений. Медицинский персонал оказал всю необходимую помощь для благополучного завершения родов.

Гулбану, которая вышла замуж в 19 лет, стала многодетной матерью, воспитывающей десятерых сыновей и дочерей вместе с супругом, 43-летним Болатом. Старшие дети супругов уже являются студентами.

Ранее сообщалось, что 19-летняя россиянка родила сына, не зная о своей беременности. 

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