В Шымкенте женщина родила десятого ребенка весом более пяти килограммов

В Шымкенте 39-летняя Гулбану Пиримкулова родила своего десятого ребенка, вес которого составил более пяти килограммов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 12 ноября Otyrar, женщина поступила в роддом с родовыми схватками, и роды прошли естественным путем, без осложнений. Медицинский персонал оказал всю необходимую помощь для благополучного завершения родов.

Гулбану, которая вышла замуж в 19 лет, стала многодетной матерью, воспитывающей десятерых сыновей и дочерей вместе с супругом, 43-летним Болатом. Старшие дети супругов уже являются студентами.

Ранее сообщалось, что 19-летняя россиянка родила сына, не зная о своей беременности.

