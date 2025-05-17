Ребенку весом в один килограмм сделали сложную операцию на сердце в Шымкенте
Малыш, родившийся на 25 неделе беременности, был доставлен в отделение интенсивной терапии новорожденных в начале марта. Он весил всего 655 граммов при росте 28 сантиметров. После обследования врачи поставили диагноз "открытый артериальный проток " (врожденный порок сердца), а также диагностировали респираторный дистресс-синдром.
"Состояние ребенка было настолько тяжелым, что его сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В связи со сложным диагнозом врачи перинатального центра неоднократно консультировались со специалистами-кардиохирургами города. Когда малышу исполнилось 45 дней и он достиг веса 1 кг, врачи решили сделать операцию на сердце. Сложное ювелирное вмешательство на открытом артериальном ядре прошло успешно", – рассказали в Минздраве.
Операцию провели кардиохирург городской детской клинической больницы Асан Жуманов и анестезиолог-реаниматолог городского перинатального центра Акжол Абдраимов.
Сейчас состояние малыша стабильно тяжелое. Он находится под постоянным наблюдением врачей отделения неонатальной реанимации.
Напомним, что сегодня, 17 мая, отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. В этой связи в Минздраве РК призвали казахстанцев следить за своим давлением.