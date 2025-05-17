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Общество

Ребенку весом в один килограмм сделали сложную операцию на сердце в Шымкенте

Врачи, операция, ребенок , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 15:27 Фото: Министерство здравоохранения РК
В шымкентском городском перинатальном центре успешно провели сложную операцию на сердце ребенка весом всего килограмм, которому исполнилось 45 дней со дня рождения, сообщает Zakon.kz.

Малыш, родившийся на 25 неделе беременности, был доставлен в отделение интенсивной терапии новорожденных в начале марта. Он весил всего 655 граммов при росте 28 сантиметров. После обследования врачи поставили диагноз "открытый артериальный проток " (врожденный порок сердца), а также диагностировали респираторный дистресс-синдром.

"Состояние ребенка было настолько тяжелым, что его сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В связи со сложным диагнозом врачи перинатального центра неоднократно консультировались со специалистами-кардиохирургами города. Когда малышу исполнилось 45 дней и он достиг веса 1 кг, врачи решили сделать операцию на сердце. Сложное ювелирное вмешательство на открытом артериальном ядре прошло успешно", – рассказали в Минздраве.

Операцию провели кардиохирург городской детской клинической больницы Асан Жуманов и анестезиолог-реаниматолог городского перинатального центра Акжол Абдраимов.

Сейчас состояние малыша стабильно тяжелое. Он находится под постоянным наблюдением врачей отделения неонатальной реанимации.

Напомним, что сегодня, 17 мая, отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. В этой связи в Минздраве РК призвали казахстанцев следить за своим давлением.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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