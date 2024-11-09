19-летняя россиянка родила сына, не зная о своей беременности
Фото: primeminister.kz
19-летняя жительница Рязани (Россия), не подозревавшая о своей беременности, обратилась в больницу с жалобами на сильные боли в животе и неожиданно родила здорового ребенка, сообщает Zakon.kz.
Об этом 9 ноября сообщили на странице Рязанской областной клинической больницы во "ВКонтакте".
Девушку доставила скорая помощь с диагнозом "острый живот". После осмотра, проведенного хирургом, терапевтом и гинекологом, врачи исключили острое хирургическое заболевание и обнаружили, что у пациентки начались роды. Роды прошли без осложнений.
"Благодаря слаженной работе мультидисциплинарной бригады на свет появился доношенный мальчик", — отметили в медучреждении.
Ранее сообщалось, что блогерша поднялась на вершину Эвереста на восьмом месяце беременности и там же родила.
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