Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Бортник официально стал членом Центризбиркома Казахстана

Бортник официально стал членом Центризбиркома Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 10:22 Фото: senate.parlam.kz
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 13 ноября освободили Михаила Бортника от должности члена Высшей аудиторской палаты в связи с переходом на другую работу, сообщает Zakon.kz.

Татьяна Савельева отметила, что Михаил Бортник был назначен членом Высшей аудиторской палаты постановлением Мажилиса Парламента 30 ноября 2022 года.

"Указам президента от 7 ноября 2024 года назначен на должность члена ЦИК. В этой связи вносится предложение прекратить досрочно полномочия члена Высшей аудиторской палаты (ВАП) Михаила Бортника", – сказала она.

Депутаты проголосовали единогласно.

7 ноября 2024 года указами главы государства освобождены от должности два члена Центральной избирательной комиссии РК.

Читайте также

Тенге, деньги, финансовая пирамида, Казахстан
Кто из детей получит стартовый капитал по проекту "Келешек"
Села Акмолинской области получают доступ к качественной питьевой воде
Села Акмолинской области получают доступ к качественной питьевой воде
В Алматы запустили еще восемь новых пригородных маршрута
Восемь новых пригородных маршрутов запустили в Алматы: куда они едут
Мадина Мамырханова
ЦИК РК Казахстан Высшая аудиторская палата 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта
К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, Казахстан
Нацбанк Казахстана сделал важное заявление по курсу тенге
Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан
Бектенов поручил провести рейды и обходы в частном секторе
Капчагайское водохранилище
Капшагайское водохранилище: зачем оно Алматинской области и как изменило жизнь региона
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: