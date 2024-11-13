Бортник официально стал членом Центризбиркома Казахстана

Фото: senate.parlam.kz

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 13 ноября освободили Михаила Бортника от должности члена Высшей аудиторской палаты в связи с переходом на другую работу, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: