Бортник официально стал членом Центризбиркома Казахстана
Фото: senate.parlam.kz
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 13 ноября освободили Михаила Бортника от должности члена Высшей аудиторской палаты в связи с переходом на другую работу, сообщает Zakon.kz.
Татьяна Савельева отметила, что Михаил Бортник был назначен членом Высшей аудиторской палаты постановлением Мажилиса Парламента 30 ноября 2022 года.
"Указам президента от 7 ноября 2024 года назначен на должность члена ЦИК. В этой связи вносится предложение прекратить досрочно полномочия члена Высшей аудиторской палаты (ВАП) Михаила Бортника", – сказала она.
Депутаты проголосовали единогласно.
7 ноября 2024 года указами главы государства освобождены от должности два члена Центральной избирательной комиссии РК.
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