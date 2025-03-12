Рахимжан Дильдаев стал членом Высшей аудиторской палаты

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 12 марта 2025 года проголосовали за назначение Рахимжана Дильдаева на должность члена Высшей аудиторской палаты (ВАП), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Татьяна Савельева отметила, что Дильдаев окончил Университет Аулие-Ата по специальностям юрист и экономист-финансист, а также Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 1998 году ведущим специалистом Комитета по торговле и госзакупкам администрации Шымкента. И порядка 20 лет работал на различных должностях в структурах Министерства государственных доходов и Министерства финансов в Жамбылской, Алматинской, Актюбинской областях и в Алматы.

"Начиная с 2020 года и по настоящее время осуществлял профессиональную деятельность на руководящих должностях в сфере внутреннего государственного аудита по Алматы и Жамбылской области. Комитет Мажилиса по финансовому бюджету считает, что Дильдаев соответствует должности члена Высшей аудиторской палаты. Просим поддержать", – сказала Савельева.

6 марта 2025 года депутаты Сената на пленарном заседании палаты поддержали кандидатуру Амангельды Исенова на должность члена Высшей аудиторской палаты (ВАП).