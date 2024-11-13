Села Акмолинской области получают доступ к качественной питьевой воде

В Акмолинской области порядка 16 поселков будут обеспечены чистой питьевой водой до конца 2024 года. Подробнее рассказали местные исполнительны органы.

"В целях обеспечения 100% доступа реализуется 14 проектов в 16 селах области, которые дополнительно обеспечат централизованным водоснабжением еще 7,3 тыс. сельских жителей. Планируется строительство водопроводных сетей в селах Жамбыл, Камышенка Астраханского района, поселках Родионовка, Магдалиновка, Хрящевка и Калиновка Атбасарского района, будем строить водовод в селе имени Сакена Сейфуллина Зерендинского района. К тому же проведем реконструкцию системы водоснабжения в селах Иглик и Заречное Есильского района. Модернизация системы водоснабжения из подземных источников будет проводиться в селе Шойындыколь Жаркаинского района. Также в селе Каменка Сандыктауского района построят водопровод. К тому же реконструкция сетей водозабора будет сделана в селе Наурызбай батыра Бурабайского района и поселке Селетинское Ерейментауского района. Ремонт сетей также ожидается в селе Заозерный района Биржан сал и селе Новодонецк Буландынского района. Сети водоснабжения реконструируют в селе Тастыозек Буландынского района". Заместитель руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области Марат Жунусов

На сегодняшний день по области продолжается реализация 68 проектов по строительству и реконструкции сетей водоснабжения. 30 из них завершат до конца года. В 2025 году продолжится реализация оставшихся 38 проектов. И плюс 29 проектов, при выделении средств, новое строительство. Помимо этого, в селах, где нет воды, устанавливают КБМ – системы очистки воды. В этом году – 48, из них 32 уже установили. На следующий год также 48 планируют поставить. В регионах области ведется активная работа, направленная на установку водопроводных сетей. Например, в Буландынском районе на строительство водопроводных сетей выделили порядка 4 млрд тенге. К централизованному водоснабжению там уже подключили дома жителей трех населенных пунктов.

"Если говорить по всем сельским округам, то здесь 60 процентов населения обеспечены чистой питьевой водой. По шести населенным пунктам, в которых нет питьевой воды, мы составили проектно-сметную документацию и подали соответствующие заявки. При полном финансировании в следующем году мы проведем воду во все села. Строительство водопровода в селе Караозек начали еще в прошлом году. На это по программе "Ауыл-ел бесігі" направили свыше 250 млн. тенге. Здесь провели четырнадцать километров сетей. На сегодняшний день в районе чистой питьевой водой обеспечили жителей сел Караозек, Капитоновка и Айнаколь. В ближайшее время к централизованному водоснабжению подключат дома жителей еще четырех населенных пунктов". Заместитель акима Буландынского района Ораз Смагулов

Сообщается, что в 2025 году новые водопроводные сети построят в 45-ти населенных пунктах. В остальных установят систему по очистке воды. Это позволит обеспечить чистой питьевой водой все население региона.