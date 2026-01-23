#Казахстан в сравнении
Общество

От городов до сел: все населенные пункты Акмолинской области обеспечены водой

Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 19:18 Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
В 2025 году Акмолинская область закрыла один из самых чувствительных инфраструктурных вопросов – доступ к питьевой воде. По итогам года водоснабжением обеспечены все населенные пункты региона: от крупных городов и райцентров до небольших сел.

Для территории с большой долей сельского населения это один из ключевых показателей качества жизни и управляемости инфраструктуры.

Если в начале года централизованное водоснабжение имели около 89 процентов населенных пунктов, то сегодня показатель доведен до 100 процентов. Это стало результатом последовательной работы – от строительства и реконструкции сетей до запуска новых источников и систем очистки воды.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

В городах области завершены проекты, которые долгое время оставались в зоне ожидания. В Кокшетау, Косшы, Макинске и Ерейментау введены новые объекты, позволившие обеспечить стабильную подачу воды и снять нагрузку с изношенных сетей. Особенно ощутим эффект для быстрорастущих городов пристоличной зоны, где вопрос воды напрямую связан с темпами застройки и притоком населения.

Не менее масштабная работа проведена в сельской местности. Для каждого села был выбран оптимальный формат водоснабжения. В одних населенных пунктах проложены централизованные сети, в других – установлены современные блок-модули очистки воды. В ряде сел жители используют собственные скважины и колодцы, качество воды в которых соответствует санитарным требованиям. Такой подход позволил обеспечить доступ к питьевой воде без формальных решений и с учетом реальных условий на местах.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Отдельное внимание уделялось пристоличной зоне, где нагрузка на инфраструктуру традиционно выше. За 2024-2025 годы вода пришла в села, которые ранее испытывали дефицит, а новые сети строились с расчетом на дальнейший рост населения. Это позволило избежать повторения ситуации, когда инженерная инфраструктура отстает от темпов развития территории.

Параллельно велась работа по обновлению действующих сетей. Общая протяженность водопроводов в области превышает 6,5 тысячи километров, значительная часть которых долгое время нуждалась в реконструкции. За прошлый год обновлены сотни километров сетей, что позволило снизить уровень износа и повысить надежность водоснабжения в десятках населенных пунктов.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Изменения затронули и сферу водоотведения. В области проводится ремонт и модернизация канализационных сетей, в том числе в туристически значимых районах. Эти работы напрямую влияют на санитарное состояние населенных пунктов и экологическую устойчивость территории.

Следующий этап – рациональное использование ресурса. В регионе утвержден план водосбережения до 2030 года, который охватывает коммунальный сектор, промышленность, сельское хозяйство и работу с населением. Акцент смещается на снижение потерь и повышение эффективности использования воды.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
