Почему Ассоциация КСК просит повысить тарифы на РСЖ и как это поможет улучшить условия в домах Алматы

В Алматы ситуация с тарифами на содержание жилья – это актуальная проблема, которая затрагивает тысячи многоквартирных домов. Тарифы, установленные во многих домах города, не всегда позволяют обеспечить должный уровень обслуживания и безопасности.

Условия домов с минимальными и максимальными тарифами очень сильно отличаются друг от друга. Тарифы на содержание жилья в последний раз утверждались в 2010 году, это крайне неактуальные прайсы для современных условий.

Многоквартирный дом №11 в микрорайоне Орбита-2 – яркий пример того, как повышение тарифа помогает улучшить условия жизни. В этом доме несколько лет назад жильцы и ОСИ (Объединение собственников имущества) приняли решение установить тариф 40 тенге за квадратный метр. И это оказалось эффективным шагом. Дом, который когда-то был в плачевном состоянии, с протекающими крышами и грязными подъездами, теперь преобразился. Работы по ремонту крыши, подъездов, а также благоустройство двора – все это стало возможным благодаря достаточным средствам на содержание.

Фото: Адиль Садыков

"Мы проживаем здесь с 2003 года, и за последние годы в нашем доме сделано много качественных изменений. Создана зона отдыха, высажены деревья, а жильцы активно участвуют в благоустройстве. Мы рады, что наш дом стал более комфортным", – отметил житель Денис Шуканов.

К сожалению, в других домах, где тарифы на содержание жилья составляют от 10 до 30 тенге, ситуация далека от идеала. В таких домах часто возникают проблемы с ремонтом: крыши текут, подъезды находятся в плохом состоянии, а дворовые территории не благоустроены. Это создает дискомфорт для жильцов.

"В доме на улице Станкевича 9/11 "мы сталкиваемся с постоянными авариями, крыша течет, а ремонтировать подъезды нет средств. Когда жильцы не хотят повышать тарифы, нам приходится устранять проблемы своими силами". Минимальные средства на содержание дома, такие как 13 тенге за квадратный метр, не позволяют решить даже самые базовые проблемы". Председатель КСК "Гаухар" Турксибского района Анна Шеховцова

Фото: Адиль Садыков

В домах старого фонда ситуация еще более сложная. В таких домах, как, например, в КСК "Аспан", где минимальный тариф составляет всего 18 тенге, проблемы с ремонтом и обслуживанием стали повседневной реальностью. Эти дома построены в 60-70-х годах, и их техническое состояние требует значительных затрат на ремонт. В таких домах регулярно возникают аварийные ситуации и необходимы капитальные работы, но средств на это нет.

"Самый главный вопрос – это тариф на содержание дома. Без достаточного бюджета мы не можем сделать нужные ремонты, и все работы упираются в нехватку денег". Руководитель КСК "Аспан" Вадим Иванов

Фото: Адиль Садыков

Тарифы на содержание жилья не только не покрывают реальных затрат, но и не успевают за ростом цен на услуги и материалы. В домах, где тарифы слишком низкие, владельцы квартир часто сталкиваются с отказом жильцов повышать плату, что приводит к тому, что здания постепенно приходят в упадок.

"Тарифы должны быть привязаны к минимальному расчетному показателю. Особенно в домах старого фонда, где первоочередная проблема – это крыша. Раньше мы ремонтировали ее шифером, а теперь это стало невозможным из-за роста цен на материалы". Председатель КСК "Железнодорожник" Роза Махметова

Фото: Адиль Садыков

В домах, где тарифы низкие, невозможно провести даже базовые работы, такие как замена кровли или ремонт канализационных сетей. Поэтому повышение тарифа РСЖ – это необходимая мера для того, чтобы дома не приходили в аварийное состояние.

Повышение минимального тарифа на содержание жилья позволит ремонтировать и поддерживать в хорошем состоянии дома, особенно старого фонда, где нужно менять крышу, системы отопления, водоснабжения и электроснабжения; обеспечить безопасность жильцов, включая модернизацию систем безопасности и уборку подъездов; благоустроить дворовые территории, создавая комфортные условия для жизни в городе; предотвратить аварийные ситуации, которые возникают в домах с недостаточным финансированием.

"Мы еле-еле наскребаем средства на заработную плату сотрудников и даже не можем сделать проверку счетчиков. Все дорожает, а тариф остается на одном уровне. Это большая проблема, и нужно принять решение". Председатель ПК "Айнабулак-1" Ольга Новикова

Фото: Адиль Садыков

Таким образом, повышение минимального тарифа РСЖ станет важным шагом к улучшению условий жизни в многоквартирных домах Алматы. Это поможет поддерживать жилые здания в хорошем состоянии и создать комфортные условия для всех жителей города.