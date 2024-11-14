Как колючая слива "спасает" от злых духов и помогает в лечении заболеваний

Сегодня, 14 ноября 2024 года, в пресс-службе Главного ботанического сада (ГБС) Алматы решили рассказать о небольшом колючем кустарнике под названием терн. Как оказалось, терновник и его плоды являются природным лекарством с древней историей, сообщает Zakon.kz.

Терн, или терновник, или слива колючая (лат. Prúnus spinósa) – небольшой колючий кустарник, вид рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Слово "терн" в переводе с праславянского означает "колючка".

В описании также сказано, что терн вырастает высотой 3,5-4,5 м. Ветви обильно покрыты колючками.

Разрастаясь терн образует густые колючие и труднопроходимые заросли. Листья имеют эллиптическую или обратнояйцевидную форму. Очень красивый терн весной во время цветения белыми цветками. Плоды – однокостянки, в основном имеют округлую форму, мелкие (10-15 мм в диаметре), черно-синего цвета с восковым налетом. Косточки терновника ядовиты.

Терн каждый год обильно плодоносит.

Примечательно, что даже существует такая поговорка "Терновый куст не бывает пуст".

Что касается народной медицины , то там плоды терна использовались при желудочно-кишечных заболеваниях, а также как кровоочистительное, диетическое и противовоспалительное средство. Также за счет высокого содержания витамина С терн полезен для иммунитета.

Из плодов терна готовят варенье и кисель, компоты и маринады, алкогольные напитки. Листья растения заваривают вместо чая. Плоды и корни использовались для получения краски. Кору и древесину можно употреблять для дубления кож.

Терн известен людям с давних пор, упоминается в сказаниях разных народов.

"Древние греки считали, что растение защищает от нечисти. В Европе в Вальпургиеву ночь перед хлевом клали терновые ветки, чтобы уберечь скот от злых духов и болезней. Викинги считали терн самым мудрым растением и были уверены, что он обладает огромной жизненной силой. Растение упоминается и в библейских сказаниях". Пресс-служба ГБС Алматы

Несколько дней назад, 12 ноября, дендропарк выступил с важным обращением и рассказал о дальнейшей судьбе главного украшения сада – лебедей. Как оказалось, они отправились на зимовку.