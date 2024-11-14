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Как колючая слива "спасает" от злых духов и помогает в лечении заболеваний

Терн , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 13:03 Фото: pxhere
Сегодня, 14 ноября 2024 года, в пресс-службе Главного ботанического сада (ГБС) Алматы решили рассказать о небольшом колючем кустарнике под названием терн. Как оказалось, терновник и его плоды являются природным лекарством с древней историей, сообщает Zakon.kz.

Терн, или терновник, или слива колючая (лат. Prúnus spinósa) – небольшой колючий кустарник, вид рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Слово "терн" в переводе с праславянского означает "колючка".

В описании также сказано, что терн вырастает высотой 3,5-4,5 м. Ветви обильно покрыты колючками.

Разрастаясь терн образует густые колючие и труднопроходимые заросли. Листья имеют эллиптическую или обратнояйцевидную форму. Очень красивый терн весной во время цветения белыми цветками. Плоды – однокостянки, в основном имеют округлую форму, мелкие (10-15 мм в диаметре), черно-синего цвета с восковым налетом. Косточки терновника ядовиты.

Терн каждый год обильно плодоносит.

Примечательно, что даже существует такая поговорка "Терновый куст не бывает пуст".

Что касается народной медицины, то там плоды терна использовались при желудочно-кишечных заболеваниях, а также как кровоочистительное, диетическое и противовоспалительное средство. Также за счет высокого содержания витамина С терн полезен для иммунитета.

Из плодов терна готовят варенье и кисель, компоты и маринады, алкогольные напитки. Листья растения заваривают вместо чая. Плоды и корни использовались для получения краски. Кору и древесину можно употреблять для дубления кож.

Терн известен людям с давних пор, упоминается в сказаниях разных народов.

"Древние греки считали, что растение защищает от нечисти. В Европе в Вальпургиеву ночь перед хлевом клали терновые ветки, чтобы уберечь скот от злых духов и болезней. Викинги считали терн самым мудрым растением и были уверены, что он обладает огромной жизненной силой. Растение упоминается и в библейских сказаниях".Пресс-служба ГБС Алматы

Несколько дней назад, 12 ноября, дендропарк выступил с важным обращением и рассказал о дальнейшей судьбе главного украшения сада – лебедей. Как оказалось, они отправились на зимовку.

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