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Общество

"Золотое яблоко" из ботсада Алматы помогает от кашля и похмелья

В Ботсаду Алматы цветет уникальный фрукт, который лечит и приносит удачу, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 11:43 Фото: pxhere
Администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы вновь рассказывает интересные факты. На этот раз речь идет о фрукте. Кумкват, кинкан, фортунелла, золотой апельсин, золотое яблоко – это названия одного и того же вечнозеленого растения с золотисто-желтыми плодам, сообщает Zakon.kz.

Видео с описанием специалисты разместили на странице парка в Instagram.

По виду плоды кумквата напоминают миниатюрные овальные апельсины, 2-2,5 см в диаметре, по вкусу – мандарин с легкой кислинкой, съедобны полностью, со сладкой кожурой.

В Японии это растение называют "кинкан", в переводе означает "золотой апельсин", китайцы же именуют его "кумкват" – в переводе "золотое яблоко".

В оранжерейно-тепличном комплексе Главного Ботанического сада растет Кумкват овальный или Нагами (Fortunella margarita (Lour.) Swingle).

Родиной кумквата является юго-восточная часть Китая. Первые сведения о нем зафиксированы в древних китайских летописях 12 века.

Кумкват употребляют как в сыром, так и в переработанном виде (цукаты, варенье, мармелад, ликеры). Едят с кожурой, так как мякоть кислая, кожура сладкая с незначительной горчинкой.

Народные целители Китая называли кумкват фруктом мудрости из-за того, что плоды растения стимулируют деятельность мозга и активизируют мыслительные процессы.

На этом полезные свойства кумквата не заканчиваются.

Жители азиатских стран часто кладут кожуру кумквата рядом с огнем: вдыханием испарений кожицы лечат кашель и простуду.

Также кумкват способен улучшать деятельность желудочно-кишечного тракта, снижать уровень холестерина в крови, помогать в борьбе с депрессией, переутомлением и апатией, снимать нервное напряжение.

Кроме всего прочего, "золотой апельсин" обладает иммуностимулирующими свойствами и помогает организму адаптироваться к неблагоприятным условиям окружающей среды. На Востоке плоды кумквата используют в качестве средства, снимающего похмельный синдром: наутро после вечернего застолья достаточно съесть лишь пару фруктов – и от похмелья не останется и следа.

Ранее из-за технических неполадок ботсад Алматы приостановил работу на три дня. С 29 по 31 января 2025 года одна из главных достопримечательностей города не принимала посетителей.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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