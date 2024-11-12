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Ботсад Алматы выступил с новостью о лебедях

Ботсад Алматы выступил с новостью о лебедях, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 10:42 Фото: pxhere
Сегодня, 12 ноября 2024 года, Главный ботанический сад (ГБС) Алматы выступил с важным обращением и рассказал о дальнейшей судьбе главного украшения сада – лебедей. Как оказалось, они отправились на зимовку, сообщает Zakon.kz.

Об этом представители дендропарка поведали в своем официальном Instagram-аккаунте.

"С наступлением холодов любимцы всех посетителей сада переезжают в теплые зимние павильоны, где они будут жить до весны".Пресс-служба ГБС Алматы

Другие жители пруда – рыбы – остаются зимовать в пруду, так же, как и в прошлые годы.


"В холодное время года они перестают быть активными и уходят в спячку. Для них в прудах будет работать постоянная аэрация", – уточнили в администрации.

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