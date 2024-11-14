В Алматы хотят фиксировать с помощью "Сергек" автомобили с вредными выхлопами

Представители Министерства внутренних дел Казахстана на брифинге в СЦК 14 ноября 2024 года прокомментировали информацию о том, что в Алматы с помощью камер "Сергек" будут фиксировать авто с повышенными показателями выхлопных газов, сообщает Zakon.kz.

Начальник управления Комитета адмполиции МВД РК Мурат Иманбаев подтвердил, что в рамках пилотного проекта в Алматы проводится испытание камер, которые будут замерять и этот вид нарушений.

"Пилот проведем и по его результатам примем решение. Сейчас рано еще говорить (внедрят такой контроль или нет. – Прим. ред.). Но на фоне актуальности вопросов экологии думаем правильным и эти вопросы рассматривать. В пилотном режиме внедрим, но пока еще нет (фиксации. – Прим. ред.). Это пока только в проекте. Как только мы проект изучим, опробуем на практике и только потом, после согласования с соответствующими госорганами, примем решение – применять их или нет", – заявил в свою очередь глава Комитета административной полиции Кайсар Султанбаев.

13 сентября 2024 года сообщалось, что в Алматы начали работу спектрометры для контроля автомобильных выбросов.