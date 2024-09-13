Спектрометры появились на дорогах Алматы

В Алматы начали работу спектрометры для контроля автомобильных выбросов. Об этом 13 сентября 2024 года рассказали в прокуратуре южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что спектрометры установлены по инициативе Специализированной природоохранной прокуратуры Алматы и Управления окружающей среды совместно с компанией Sergek Group.

"Спектрометр – это прибор измерения и анализа веществ, содержащихся в выхлопных газах транспортных средств (углекислый газ, оксид углерода, оксиды азота, углеводороды и аммиак), который способен оценивать дымность дизельных автомобилей. Приборы устанавливаются на противоположных сторонах дороги на узких участках и с помощью световых лучей собирают данные о выхлопах проезжающих автомобилей в режиме реального времени, без необходимости остановки транспортного средства". Прокуратура Алматы

В ведомстве отметили, что аналогичные технологии, такие как EDAR (Emissions Detection and Reporting) и OPUS, успешно функционируют в Париже, Лондоне, Берлине, Мадриде, Венеции, Франкфурте и Брюсселе.

"Цель проекта заключается в определении среднего значения выхлопов автопарка Алматы и оценке соблюдения экологических стандартов городскими автомобилями. Инициатива является частью мероприятий по улучшению экологии в городе". Прокуратура Алматы

17 июля 2024 года стало известно о запуске нового сервиса, куда казахстанцы могут пожаловаться на проблемы экологии.