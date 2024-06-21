Аким Алматы осмотрел объекты Алатауского района и дал ряд поручений по ним

20 июня 2024 года аким города Алматы Ерболат Досаев совершил рабочий объезд Алатауского района. Корреспондент Zakon.kz отправился вместе с главой города.

Первым пунктом в расписании главы мегаполиса стал осмотр нового частного медицинского центра "Maksat мед" в мкр. Нуркент Алатауского района. Его возвели на пр. Рыскулова уг. ул. Момышулы, так как необходимость в клинике была очевидна: в мкр. Нуркент отсутствует государственная поликлиника, а ближайшее государственное учреждение здравоохранения находится в мкр. Зердели.

Построенная клиника – участник республиканской программы по оказанию медицинских услуг населению в рамках программы гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Она располагает возможностью обслуживать более 300 пациентов в день.

Фото: акимат Алматы

Строительство частного медицинского центра "Maksat мед" начато в октябре 2020 года. Клиника открыта в мае текущего года и уже сегодня к ней прикрепились более 23 тыс. жителей.



Новый частный медицинский центр предоставляет полный спектр медицинских услуг. Имеются детское, диагностическое, терапевтическое, специализированное, физиотерапевтическое отделения, а также собственная лаборатория. Кроме всего прочего, медцентр проводит исследование ФГДС, МРТ, КТ и маммографию. В четырехэтажном здании есть кабинеты окулиста, стоматолога, процедурное отделение, амбулаторная и операционная.

Фото: акимат Алматы

Уникальность медцентра еще и в том, что здесь создана целебная соляная шахта. Ее посещение показано людям с заболеваниями дыхательной системы. Соляные пары обладают муколитическим и противовоспалительным действием. Кроме того, микрочастички соли в воздухе способствуют очищению кожи.



В завершение визита аким Алматы пожелал клинике плодотворной работы, а также расширения сети учреждений здравоохранения в мегаполисе для оказания медицинской помощи жителям. Директор ТОО "Maksat мед" Максат Абдикадыр отметил, что в планах есть создание еще нескольких медцентров в разных районах города.

Фото: акимат Алматы

Следующей локацией стала транспортная развязка по ул. Саина – ул. Монке би, где Ерболат Досаев ознакомился с ходом ее строительства. Работы ведутся с 2022 года и начаты Управлением городской мобильности.



Фото: аким Алматы

На создание двухуровневой развязки по типу "клеверный лист" выделено более 12 млрд тенге. Ее появление позволит снизить транспортную нагрузку на две большие магистрали при выезде на БАКАД. Проектом предусмотрено устройство тротуаров и велодорожек протяженностью 2,3 км.



"В этом году на строительство выделено 4 млрд тенге, освоено 1,7 млрд тенге. Идет дорожное обустройство: знаки, разметка. Основные дорожные работы выполнены, ведутся работы по съезду с развязки. Есть сложность в той точке, где находятся канализационные коммуникации. Требуется ее переустройство", – отчитался подрядчик.

Генеральный подрядчик ТОО "Bazis Constraction" планировал открыть развязку до конца июля 2024 года, но из-за того, что часть территории находится в частной собственности, сроки сдачи затянулись.

Фото: акимат Алматы

Подрядчики пообещали открыть движение уже в конце июля и параллельно закончить работы по благоустройству и озеленению развязки на территории 28 тыс. кв. м. Главе города доложили, что полностью развязка будет готова до конца текущего года.



"Важно снизить общую нагрузку города и объединить северную и южную части мегаполиса. На данный момент выкуплено 65 из 66 земельных участков, проводятся работы по переустройству инженерных сетей, устройству основания земляного полотна, тротуаров и велодорожек". Ерболат Досаев

Аким мегаполиса поручил ускорить работы на объектах и обеспечить проезд на развязке уже в конце июля.

Фото: аким Алматы

Затем аким города отправился осмотреть благоустройство рекреационной зоны вдоль русла реки Боралдай в мкр. Кок-Кайнар.



Аким остался недоволен реконструкцией набережной и зоны отдыха для горожан. По его мнению, качество работ неудовлетворительное. Он отметил несоответствующее качество материалов, которые использовали в благоустройстве, а также не лучший вариант для покрытия дорожек – мелкоформатная брусчатка. По его словам, опыт ее использования показал, что она плохо показывает себя в эксплуатации.

Фото: акимат Алматы

Также не понравилось резиновое покрытие игровых зон, неровность территории, и в целом, не лучший уровень благоустройства. Ерболат Досаев высказал подрядчику нарекания, поручив не принимать объект, пока не будут исправлены все недочеты.



Проект по реконструкции русла реки и благоустройству общественного пространства вблизи реки стартовал в целях обеспечения качественного отдыха и повышения качества жизни населения вдоль реки Боралдай. Аким города поручил организовать городскую зону комфорта, чтобы создать еще одно место притяжения горожан, в первую очередь для жителей микрорайонов Саялы, Зердели, Кок-Кайнар и Айгерим. Здесь проживает более 60 тыс. человек.

Как доложил главе города аким Алатауского района Азамат Калдыбеков, согласно проекту на данном участке установлены урны, скамейки, опоры наружного освещения, парковка для автомобилей. Проложена поливочная система, оборудован пирс и мостики через реку. Для активного отдыха горожан построены футбольная и баскетбольная площадки, теннисные столы, скейт-площадка.

Фото: акимат Алматы

Во время осмотра обустроенной территории акима заметили местные жители и поспешили поблагодарить за созданные условия для отдыха.



"Мы рады, что нас приравняли к городу. Ранее наша территория относилась к Каскелену. Я здесь живу 36 лет. На моей памяти такая масштабная работа проделывается в первый раз. Это так было нужно для народа. Но необходима защита от скота. Сами мы не держим скот. Но некоторые жители близлежащего микрорайона отпускают скот на самовыгул. Нужен контролирующий, кто будет следить за порядком", – обратилась одна из местных жительниц к акиму.





Фото: акимат Алматы

Глава города Ерболат Досаев сообщил, что по периметру территории будут установлены камеры видеонаблюдения.



"Всего в Алатауском районе будет дополнительно установлено 900 камер наблюдения, в том числе вдоль набережной. Они необходимы для соблюдения порядка и безопасности отдыхающих", – ответил аким района Азамат Калдыбеков, который представлял результаты реконструкции главе города.

Также на территории набережной в скором времени появятся два общественных туалета, о необходимости которых заявляли местные жители.

Ерболат Досаев подчеркнул, что активная работа по созданию комфортной городской среды в Алматы будет продолжена.





Фото: аким Алматы

Во время рабочего объезда аким Алматы также ознакомился с ходом строительства сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Саялы.



Строительство распределительных сетей канализации в мкр. Саялы начато в июне 2024 года. Подрядной организацией выступило ТОО "Киікбай Строй Сервис".

Фото: акимат Алматы

Проект необходим для обеспечения жителей центральными сетями канализации, а также снижения экологического воздействия, улучшения санитарного состояния микрорайона.



Микрорайон, который был образован более 15 лет назад, подключен к центральной сети водоснабжения, однако канализационные сети для частного сектора акимату Алатауского района удалось проложить только в 2024 году благодаря децентрализации системы государственного управления.

Фото: акимат Алматы

Строительство 1,4 км сетей стартовало в июне текущего года. Его завершение планируют на август. В результате центральной сетью канализации будут обеспечены около 600 человек.



"В прошлом году, в декабре, мы решили вопрос с подачей газа в этом районе. Вопрос стоял и по работам обеспечения качественного водоснабжения и водоотведения. Есть улицы, которые не соответствуют стандартам, в основном здесь частные застройки. Раньше здесь было поле, жители получили участки и возвели дома. Есть еще вопросы по электричеству, сейчас идет определение подрядчика", – отметил аким города.

Всего в Алатауском районе Алматы сейчас ведутся работы по прокладке инженерных сетей в восьми микрорайонах: Алгабас, Шапагат, Болашак, Рахат-Мадениет, Ожет, Саялы, Боралдай и Акбулак. Общая протяженность сетей составляет 315,88 км.

Глава города поручил качественно провести строительно-монтажные работы и завершить реконструкцию инфраструктурных объектов в срок.