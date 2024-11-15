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Комфортную школу на 2000 мест строят в Алатауском районе Алматы

Строят в Алатауском районе Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 11:26 Фото: акимат города Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда Алатауского района ознакомился со строительством комфортной школы на 2000 мест.

Строительство образовательного учреждения начато в марте прошлого года в рамках Национального проекта "Комфортная школа" в мкр. Теректы.

Строят в Алатауском районе Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 11:26

Фото: акимат города Алматы

Всего в Алатауском районе функционирует 31 государственная школа, где обучаются почти 58 тыс. детей. С учетом прироста населения и активной жилой застройки в текущем учебном году дефицит ученических мест по району составляет около 5 тыс. мест. В мегаполисе по проекту "Комфортная школа" запланировано строительство 22 образовательных учреждений на 36 800 мест.

Строят в Алатауском районе Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 11:26

Фото: акимат города Алматы

В дальнейшем при достижении управляемого уровня дефицита ученических мест акимат Алматы будет покрывать его за счет строительства новых школ, пристроек за счет местного бюджета. С учетом открытых ранее в городе организаций образования еще 16 школ в 2025 году будут переведены на односменное обучение. Таким образом, к следующему учебному году более чем из 200 государственных школ 43 школы перейдут на односменное обучение (рост с 12,5% до 18,4%).

Строят в Алатауском районе Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 11:26

Фото: акимат города Алматы

После осмотра комфортной школы в мкр. Теректы Ерболат Досаев поручил открыть ее к началу третьей четверти, в январе 2025 года.

Отметим, что одновременно со строительством школы идут работы по устройству тротуара, освещению и нанесению дорожной разметки. Их завершение планируется до конца текущего месяца. Также Управлением городской мобильности Алматы завершены работы по строительству 1,1 км подъездной дороги к школе.

Строят в Алатауском районе Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 11:26

Фото: акимат города Алматы

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