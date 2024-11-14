Ерболат Досаев поблагодарил жителей за участие в благоустройстве по программе "Бюджет народного участия"

Во время рабочего объезда Алатауского района аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с ходом благоустройства сквера по ул. Баганалы Орда в мкр. Карасу.

Проект реализован по программе "Бюджет народного участия". Строительство новой прогулочной зоны протяженностью 800 м между улицами Мойлды и Каламбаева началось в июле текущего года и завершится в следующем месяце. Она стала продолжением отремонтированной в прошлом году 400-метровой полосы между улицами Шаяхметова и Мойлды. Таким образом создана единая прогулочная зона протяженностью 1200 м.

Фото: акимат города Алматы



Для реализации проекта заросшую бурьяном и колючками территорию расчистили, выровняли, проложили асфальтовое покрытие и брусчатку. На площади 55,4 тыс. кв. м произведено озеленение с устройством 950 м системы автополива. Также для удобства жителей установлено 150 фонарей, скамейки и урны. Общая площадь обновленной территории составила 6,5 га.



Ознакомившись с проделанной работой, аким Алматы подчеркнул необходимость своевременного завершения проекта, а также высадки крупномерных деревьев. Он также отметил вклад жителей в развитие общественных пространств.

Фото: акимат города Алматы

"Ваше неравнодушное отношение и активность помогают акимату района и города направлять средства на благоустройство и создание комфортных зеленых зон. Участвуя в программе "Бюджет народного участия" и предлагая свои проекты, вы вносите свой значимый вклад в процветание нашего любимого города", — сказал Ерболат Досаев, призвав горожан поддерживать порядок на обновленных территориях и воспитывать в детях чувство уважения и бережного отношения к городским пространствам.

Фото: акимат города Алматы

Жители выразили благодарность акиму города за преобразившееся пространство.

"Теперь мы гуляем здесь семьями, встречаемся с друзьями и проводим время с пользой. А с новой площадкой стало еще больше места для приятного времяпровождения. Радостно осознавать, что власть слышит просьбы жителей и воплощает их в жизнь", — поделились горожане.