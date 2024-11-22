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Ерболат Досаев ознакомился с ходом работ по благоустройству набережной Сайрана

Ознакомился с ходом работ по благоустройству набережной Сайрана, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 16:13 Фото: акимат города Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев во время рабочего объезда ознакомился с ходом работ по благоустройству набережной водохранилища Сайран, где наряду с пляжными зонами будет создано современное общественное пространство.

Главе города доложили о том, что до конца текущего года все строительно-монтажные работы будут завершены в срок. Однако по рекомендации специалистов озеленительные мероприятия по высадке зеленых насаждений необходимо провести в более благоприятный весенний период. Соответственно, для обеспечения максимальной приживаемости посадка 200 крупномерных лип будет произведена весной следующего года.

На сегодня работы выполнены на 70% – завершается прокладка системы автополива, водоснабжения, кабелей электроснабжения, проводится наружное освещение, укрепление берега и возведение набережной.

Ерболат Досаев ознакомился с ходом работ по благоустройству набережной, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 16:13

Фото: акимат города Алматы

Напомним, реализация проекта началась в феврале 2024 года. Согласно проекту, два берега оз. Сайран будут соединены в единую прогулочную набережную длиной в 2,5 км вблизи воды, также будут доступны прогулочные маршруты – 3,5 км через существующий мост и 4,5 км – маршрут с выходом на проспект Абая. Со стороны улицы Толе би будет высажен зеленый массив, который придаст ему завершенность.

По проекту благоустройства на территории водохранилища появятся пергола у водоема с лотосами, скамейки, урны, фудкорты. Для активного досуга построят скейтпарк с роллердромом, тренажеры, площадку для паркура, велопарк, футбольное поле и детский городок. На территории также предусмотрена установка общественных туалетов и огороженной площадки для выгула собак. По периметру всей территории установят камеры видеонаблюдения. Чтобы обеспечить круглосуточную безопасность на набережной, будут построены два пункта полиции и два спасательных поста.

Ознакомился с ходом работ по благоустройству набережной Сайрана, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 16:13

Фото: акимат города Алматы

Таким образом освященное, облагороженное и уютное пространство вновь станет центром притяжения в Алматы, который преобразит не только близлежащие районы, но и городскую среду в целом.

"В последние годы Сайран воспринимался заброшенным местом, не вызывающим интереса. Наша цель – изменить этот стереотип. Здесь должен быть организован цивилизованный отдых: детские и семейные зоны, зоны активного времяпровождения и спорта, пляжные зоны с удобными лежаками, освещенные тропинки, ухоженные набережные, современные кафе... Важным приоритетом является восстановление утраченной экосистемы, флоры и фауны. Во всем мире пруды, водоемы и зеленые парки становятся местами притяжения. И в рамках полицентричного развития города Сайран должен стать одним из тех мест, куда охотно будут приезжать как жители центральных районов, так и иностранные туристы", – отметил Ерболат Досаев.
Ознакомился с ходом работ по благоустройству набережной Сайрана, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 16:13

Фото: акимат города Алматы

По итогам рабочего объезда глава города поручил подрядной организации завершить все работы в установленные сроки с соблюдением всех строительных, инженерно-технических и санитарных норм.

Отметим, что работы по капитальному благоустройству набережной не производились десятки лет. Водохранилище Сайран было введено в эксплуатацию в 1971 году, в 1988-1989 годах на набережной только установили асфальтовые дорожки и освещение. В 2023 году впервые за 50 лет было очищено дно водохранилища Сайран. В результаты механической очистки было вывезено 142 тыс. кубометров ила и 23 тонны бытового мусора.

Ерболат Досаев ознакомился с ходом работ по благоустройству набережной , фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 16:13

Фото: акимат города Алматы

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