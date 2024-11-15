На контроле у акима: как в Алматы решается многолетняя проблема водоснабжения

Аким Алматы Ерболат Досаев во время рабочего объезда Алатауского района ознакомился с ходом строительства сетей водоснабжения и канализации в мкр. Боралдай.

В присоединенном в 2014 году к городу микрорайоне инженерные сети отсутствовали. В 2019 году было проложено лишь 8,2 км магистральных сетей. В сентябре этого года по поручению главы города начат масштабный проект, предусматривающий строительство 76,4 км сетей, из них 52,1 км водопроводных и 24,3 км канализационных. Таким образом, центральными коммуникациями будут охвачены все жители мкр. Боралдай, которых, по данным Алатауского акимата, более 4 тысяч человек.

Фото: Никита Басов

На сегодня проложено 7 км сетей. Завершение строительства и ввод объектов в эксплуатацию планируется на октябрь 2025 года.

Ерболат Досаев поручил акиму Алатауского района держать под контролем график и качество выполнения работ. Глава города отметил, что проект должен быть завершен в установленные сроки и соответствовать всем стандартам, так как водоснабжение и канализация – это основа комфортного и безопасного проживания.

Фото: Никита Басов

Напомним, в Алматы активно ведется модернизация инженерной инфраструктуры. За 9 месяцев этого года построено 219 км новых сетей водоснабжения и водоотведения, модернизировано 27,3 км существующих сетей. В 2025 году запланировано строительство еще 240 км и модернизация 48 км сетей.

Таким образом, благодаря комплексу принятых мер для порядка 100 тысяч горожан будет решена многолетняя проблема водоснабжения и водоотведения, связанная с высоким износом инженерных сетей.