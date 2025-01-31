Суд пересмотрел приговор экс-гендиректору АНПЗ в Атырау

Атырауский областной суд пересмотрел приговор суда №2 города Атырау в отношении бывшего генерального директора ТОО "АНПЗ" Мурата Досмуратова, сообщает Zakon.kz.

Его признали виновным в халатности, то есть в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия. Однако суд первой инстанции освободил его от уголовной ответственности из-за истечения срока давности.





"Судебная коллегия, выслушав стороны, изучив все материалы дела, пришла к выводу, что срок давности по данному делу не истек, поэтому изменила приговор суда первой инстанции, назначив подсудимому по ч. 2 ст. 371 УК РК штраф в размере 6,9 млн тенге (2 тыс. МРП за 2023 г.), в остальной части приговор суда оставлен без изменения". Пресс-служба Атырауского областного суда

Мурат Досмуратов занимал должность генерального директора, председателя правления ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" с июля 2022 года. Весной 2024 года стало известно, что его поместили под домашний арест. По данным АФМ, Досмуратова подозревали в том, что в 2022-2023 годах при наличии гарантийного срока поставщика на поставленное оборудование он необоснованно выделил из средств АНПЗ деньги и заключил соответствующий договор по ремонту технологического оборудования на общую сумму 1,9 млрд тенге.

20 ноября 2024 года Досмуратова признали виновным, освободили от ответственности и взыскали 2 млрд тенге.