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Полицейские показали фильм и призвали молодежь избегать наркотиков

Призвали молодежь избегать наркотиков, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 15:46 Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
В рамках профилактической работы по борьбе с наркоманией среди молодежи сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области совместно с областной прокуратурой организовали показ фильма "Шекер" в кинотеатре торгового центра "Туран" областного центра.

Показ фильма направлен, прежде всего, на формирование у молодых людей негативного отношения к потреблению наркотиков, в том числе "синтетических", а также побудить зрителей задуматься о последствиях совершения противоправных действий.

Призвали молодежь избегать наркотиков, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 15:46

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Призвали молодежь избегать наркотиков, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 15:46

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Стражи порядка призвали молодежь к ведению здорового образа жизни, осознать вред "синтетических наркотиков" и избегать их употребления. Также они ответили на вопросы зрителей, рассказали о вреде наркотиков и раздали памятные подарки.

Призвали молодежь избегать наркотиков, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 15:46

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

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