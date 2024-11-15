Полицейские показали фильм и призвали молодежь избегать наркотиков

В рамках профилактической работы по борьбе с наркоманией среди молодежи сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области совместно с областной прокуратурой организовали показ фильма "Шекер" в кинотеатре торгового центра "Туран" областного центра.

Показ фильма направлен, прежде всего, на формирование у молодых людей негативного отношения к потреблению наркотиков, в том числе "синтетических", а также побудить зрителей задуматься о последствиях совершения противоправных действий.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Стражи порядка призвали молодежь к ведению здорового образа жизни, осознать вред "синтетических наркотиков" и избегать их употребления. Также они ответили на вопросы зрителей, рассказали о вреде наркотиков и раздали памятные подарки.