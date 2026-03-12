Спецоперация полиции: задержан подозреваемый в поставках наркотиков в крупнейшие города Казахстана

Фото: YouTube/PolisiaKz

Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности (УПН) Департамента полиции (ДП) Алматы пресечена деятельность преступной группы, организовавшей канал поставки наркотических средств из Жамбылской области в Алматы и Астану, сообщает Zakon.kz.

Подробности 12 марта 2026 года раскрыли в пресс-службе ДП южной столицы: "Специально созданная следственно-оперативная группа при силовой поддержке полицейского спецназа выехала в Жамбылскую область. Там был задержан 42-летний наркоделец. В ходе санкционированного обыска в его доме в спальной комнате в прикроватной тумбе обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом". Согласно заключению судебной экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством гашиш. Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Кроме того, по результатам медицинского освидетельствования установлен факт употребления задержанным наркотических средств. "Данная преступная схема разрабатывалась нашими сотрудниками длительное время. В результате оперативных мероприятий был пресечен канал поставки наркотических средств из Жамбылской области в Алматы и Астану. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается", – рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев. По его словам, работа по установлению всех участников преступной схемы продолжается. Ранее МВД срочно обратилось к родителям Казахстана из-за угрозы для подростков.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: