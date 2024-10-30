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Премий не будет: Мади Такиев высказался о премировании госслужащих

Мади Такиев, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 14:44 Фото: primeminister.kz
Министр финансов Мади Такиев 30 октября 2024 года в кулуарах Мажилиса ответил, куда пойдут деньги, которые государственные органы сэкономили за год, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что Министерство финансов в лице казначейства запретило переводить средства внутри счетов на премии.

"Если госорганы имеют экономию, то они не могут перевести эти деньги на премии. Эти деньги возвращаются в бюджет", – отметил Мади Такиев.

На вопрос о том, могут ли премировать госслужащих из других источников, он ответил, что нет.

"Не будет премий. Мы закрыли 112 код, по которому можно было направить деньги на премию и откуда их получали", – сказал Мади Такиев.

15 октября 2024 года министр финансов Мади Такиев озвучил, на что были потрачены бюджетные средства за девять месяцев финансового года.

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Мажилис Парламента РК Правительство РК Мади Такиев 2024 год Бюджет Госслужащие
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