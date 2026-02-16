Токаев поздравил президента Литвы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Литвы, передает Zakon.kz.

Об этом 16 февраля 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды. По их данным, глава нашего государства поздравил президента Литвы Гитанаса Науседу с национальным праздником – Днем восстановления Литовского государства.

"Президент Казахстана отметил высокий уровень двусторонних отношений и выразил уверенность в их дальнейшем поступательном развитии на благо народов двух стран", – говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Гитанасу Науседе успехов в государственной деятельности, а народу Литвы – процветания и благополучия.

Ранее Токаев и Путин поговорили по телефону. Как сообщили в Акорде, главы государств в традиционно дружественной и доверительной атмосфере обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахстанско-российских многогранных отношений.