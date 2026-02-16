#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496
588.01
6.42
Политика

Токаев поздравил президента Литвы

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 18:01 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Литвы, передает Zakon.kz.

Об этом 16 февраля 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды. По их данным, глава нашего государства поздравил президента Литвы Гитанаса Науседу с национальным праздником – Днем восстановления Литовского государства.

"Президент Казахстана отметил высокий уровень двусторонних отношений и выразил уверенность в их дальнейшем поступательном развитии на благо народов двух стран", – говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Гитанасу Науседе успехов в государственной деятельности, а народу Литвы – процветания и благополучия.

Ранее Токаев и Путин поговорили по телефону. Как сообщили в Акорде, главы государств в традиционно дружественной и доверительной атмосфере обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахстанско-российских многогранных отношений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Токаев поздравил президента Сингапура
09:02, 09 августа 2023
Токаев поздравил президента Сингапура
Токаев поздравил президента Индонезии с Днем Независимости
11:35, 17 августа 2024
Токаев поздравил президента Индонезии с Днем Независимости
Токаев поздравил вновь избранного президента Пакистана
12:55, 11 марта 2024
Токаев поздравил вновь избранного президента Пакистана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Хотелось бы играть как Рыбакина": российская теннисистка раскрыла отношение к казахстанке
18:14, Сегодня
"Хотелось бы играть как Рыбакина": российская теннисистка раскрыла отношение к казахстанке
Пострадавший от чемпиона UFC француз сообщил неожиданные новости
17:48, Сегодня
Пострадавший от чемпиона UFC француз сообщил неожиданные новости
18-летний казахстанский горнолыжник провалился на Олимпиаде в Милане
17:20, Сегодня
18-летний казахстанский горнолыжник провалился на Олимпиаде в Милане
Кто заберёт вакантный пояс в самой элитной весовой категории?
17:03, Сегодня
Кто заберёт вакантный пояс в самой элитной весовой категории?
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: