Температурный режим в домах жителей Усть-Каменогорска в пределах нормы

В Усть-Каменогорске продолжают устранять аварию на тепломагистрали, которая случилась 16 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 17 ноября во время ликвидации аварийной ситуации специалисты обнаружили свищи на тепломагистрали рядом с местом порыва. Поэтому работа продолжается до сих пор, чтобы устранить проблемы сразу на всем поврежденном участке.

Фото: пресс-центр ВКО

В акимате Восточно-Казахстанской области отмечают, что работы не останавливают ни на минуту. На месте аварии находятся две бригады специалистов, которые сменяют друг друга. Вся необходимая техника и оборудование имеются.

"Как ранее сообщалось, порыв удалось найти ночью. Сразу приступили к сварочным работам, которые бригада осуществляет без остановок. Принимаются все меры для подключения к теплу. В скором времени начнем запуск системы. Температура наружного воздуха +1 градус", – отметил директор Департамента передачи теплоэнергии АО "Шығыс жылу" Аскар Оспанов.

Как сообщили в областном управлении энергетики и ЖКХ, все работы завершат в первой половине дня, после чего возобновится подача тепла в жилой сектор.

Фото: пресс-центр ВКО

Напомним, 16 ноября из-за порыва тепломагистрали было приостановлено теплоснабжение в районе КШТ. По данным акимата Усть-Каменогорска и АО "Шығыс жылу", в квартирах сохраняется температурный режим в пределах нормы.