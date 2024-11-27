Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жаксылык Омар освободил пост акима Усть-Каменогорска

Жаксылык Омар освободил пост акима Усть-Каменогорска, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 17:41 Фото: Instagram/zhaksylyk_omar
Жаксылык Омар сегодня, 27 ноября 2024 года, записал видеообращение. Он заявил, что больше не является акимом Усть-Каменогорска, сообщает Zakon.kz.

Экс-аким разместил ролик с пояснениями на личной странице в Instagram.

"Дорогие устькаменогорцы! Сообщаю, что в связи с истечением срока полномочий я оставляю пост акима города. Более шести лет мы с вами и с моими коллегами общими усилиями делали наш город лучше, комфортнее и красивее. Я думаю, достигнуто многое. Набран хороший темп и решены сложные вопросы".Жаксылык Омар

Жаксылык Омар родился 28 сентября 1980 года в селе Учарал Алакольского района Алматинской области.

Окончил в 2001 году Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "География", в 2010 году – Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности "Местное и государственное управление". В 2018 году получил степень магистра экономических наук в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете им. Д. Серикбаева.

Карьеру начинал с ведущего, главного специалиста Министерства культуры, информации и общественного согласия.

Уже в 2007-2009 годах был заместителем директора Дирекции информационных и аналитических программ АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан".

В 2009-2010 годах являлся помощником акима Восточно-Казахстанской области.

Затем возглавлял Управление культуры ВКО.

В 2013-2016 годах – заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

В 2016-2018 годах – заместитель акима Алматинской области.

С 20 августа 2018 года был акимом Усть-Каменогорска.

Читайте также

встреча с президентом
Токаев и Путин представили друг другу членов официальных делегаций
Анастасия Московчук
Жаксылык Омар Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск 2024 год Акимы Видео Политика
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Противопаводковые деньги украли в Казахстане
Более 300 млн тенге "противопаводковых" денег украли в одном из регионов Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: