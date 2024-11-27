Жаксылык Омар освободил пост акима Усть-Каменогорска

Жаксылык Омар сегодня, 27 ноября 2024 года, записал видеообращение. Он заявил, что больше не является акимом Усть-Каменогорска, сообщает Zakon.kz.

Экс-аким разместил ролик с пояснениями на личной странице в Instagram.

"Дорогие устькаменогорцы! Сообщаю, что в связи с истечением срока полномочий я оставляю пост акима города. Более шести лет мы с вами и с моими коллегами общими усилиями делали наш город лучше, комфортнее и красивее. Я думаю, достигнуто многое. Набран хороший темп и решены сложные вопросы". Жаксылык Омар

Жаксылык Омар родился 28 сентября 1980 года в селе Учарал Алакольского района Алматинской области.

Окончил в 2001 году Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "География", в 2010 году – Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности "Местное и государственное управление". В 2018 году получил степень магистра экономических наук в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете им. Д. Серикбаева.

Карьеру начинал с ведущего, главного специалиста Министерства культуры, информации и общественного согласия.

Уже в 2007-2009 годах был заместителем директора Дирекции информационных и аналитических программ АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан".

В 2009-2010 годах являлся помощником акима Восточно-Казахстанской области.

Затем возглавлял Управление культуры ВКО.

В 2013-2016 годах – заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

В 2016-2018 годах – заместитель акима Алматинской области.

С 20 августа 2018 года был акимом Усть-Каменогорска.