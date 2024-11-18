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Суд Нью-Йорка отклонил иск экс-руководителя "Эксимбанка" к казахстанским бизнесменам

Федеральный суд США, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 09:51 Фото: pixabay
Более года назад в соцсетях появилась информация, что экс-глава АО «ЦАЭК» и АО «Эксимбанк Казахстан» Еркын Амирханов, эмигрировавший в США вместе с экс-президентом АО "ЦАТЭК" Гульнарой Артамбаевой, подал иск в Федеральный суд США по Восточному округу города Нью-Йорк, сообщает Zakon.kz.

Ответчиками стали бывшие партнеры Амирханова – Сергей Кан и Александр Клебанов.

Наша редакция освещала эту тему ранее в материале "Из казахстанского Forbes – прямиком в США", опубликованном в октябре 2023 года. В нем Амирханову задавались несколько вопросов: о его текущем статусе в США (гражданство, вид на жительство, рабочая виза, политическое убежище), а также о том, на какие средства он проживает в США, учитывая его длительное пребывание, и как оплачивает расходы на юридическое сопровождение и иск в суде Нью-Йорка. Однако на эти вопросы ответов не последовало.

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Тем не менее, несмотря на все усилия Еркына Амирханова представить себя жертвой в глазах общественности, эта история получила свое завершение не в его пользу.

Как стало известно из официальных источников, 30 сентября 2024 года Федеральный суд США по Восточному округу города Нью-Йорк по жалобе Еркына Амирханова отказал в полном объеме. Судья (ДеАрси Холл) посчитала, что требования истца к ответчикам бесперспективны и приказала секретарю суда закрыть дело.

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