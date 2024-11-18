Суд Нью-Йорка отклонил иск экс-руководителя "Эксимбанка" к казахстанским бизнесменам

Тем не менее, несмотря на все усилия Еркына Амирханова представить себя жертвой в глазах общественности, эта история получила свое завершение не в его пользу.





Как стало известно из официальных источников, 30 сентября 2024 года Федеральный суд США по Восточному округу города Нью-Йорк по жалобе Еркына Амирханова отказал в полном объеме. Судья (ДеАрси Холл) посчитала, что требования истца к ответчикам бесперспективны и приказала секретарю суда закрыть дело.