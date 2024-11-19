Тарифы не успевают за ростом цен: Ассоциация кооперативов собственников помещений просит повышения РСЖ

Председатель Ассоциации кооперативов собственников помещений "Туран" Бибигуль Жунуспаева поднимает вопросы с недостаточными тарифами на содержание многоквартирных домов уже несколько лет.

По ее мнению, проблема с недостаточным финансированием актуальна, особенно для старого жилого фонда, и требует немедленного решения.

"Буду говорить о своем районе, где большинство домов – это старый жилой фонд. У нас есть дома, которые построены еще в 30-х годах. К сожалению, чем старее дома, тем ниже тарифы на их содержание. В нашем районе тарифы варьируются от 25 до 40 тенге за квадратный метр, но этого явно недостаточно", – отмечает Бибигуль Жунуспаева.

Она добавила, что такие тарифы не позволяют должным образом обслуживать дома, выполнять необходимые ремонты и обеспечивать комфортные условия для жильцов. Особенно тяжело приходится в домах с минимальными тарифами, где средств еле-еле хватает на базовые нужды.

На недавнем приеме Бибигуль Жунуспаева подробно разобрала с жильцами затраты на содержание дома. Она привела конкретные цифры: для того, чтобы обслужить двухкомнатную квартиру, собственник платит всего 1100 тенге в месяц за РСЖ, для сравнения за обслуживание одной двери домофона оплачивается 500-550 тенге. Соответственно, эти расходы не покрывают все необходимые работы по ремонту и обслуживанию.

"РСЖ включает в себя целый комплекс услуг: обслуживание инженерных сетей, электроэнергия, мелкий ремонт, зарплата сотрудников. Все это требует немалых средств. Но при текущем тарифе мы не можем выполнить даже самые базовые работы, не говоря уже о капитальных ремонтах", – пояснила она.

Особое внимание Бибигуль Жунуспаева обратила на рост цен на строительные материалы. Например, запорная арматура, необходимая для подготовки домов к зиме, подорожала на 30% только за последний год. В то же время, тарифы на содержание жилья в Алматы последний раз утверждались в 2010 году, что делает их крайне неактуальными для современных условий.

"Строительные материалы дорожают, зарплаты работников растут, а тарифы не меняются. Это приводит к тому, что дома обслуживаются недостаточно качественно, а сотрудники, которые выполняют работы, сталкиваются с трудностями в обеспечении своих семей", – отметила председатель ассоциации.

По мнению Бибигуль Жунуспаевой, повышение минимального тарифа РСЖ давно назрело. Одним из вариантов, по ее словам, является повышение тарифа на общем собрании жильцов. Однако, как показывает практика, убедить жильцов в необходимости повышения тарифа бывает крайне сложно.

"Люди не всегда понимают, на что идут их деньги. Нужно четко определить, какие работы являются обязательными для нормального функционирования дома, и обозначить ценовую политику. Важно также учитывать, что каждый дом индивидуален и требует разного уровня обслуживания", – добавила она.

Бибигуль Жунуспаева подчеркивает важность корректировки тарифной политики в Алматы. Учитывая рост цен на материалы и рабочую силу, а также изношенность жилого фонда, повышение тарифа на содержание многоквартирных домов является необходимым шагом для улучшения условий жизни горожан и поддержания зданий в безопасном и комфортном состоянии.