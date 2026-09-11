Казахстан предложил странам ОТГ создать сеть центров для борьбы с наркобизнесом

11 сентября 2026 года в Туркестане прошло 5-е заседание Совета генеральных прокуроров Организации тюркских государств под председательством генерального прокурора Казахстана Берика Асылова, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры РК, в центре внимания – новые формы наркопреступности, связанные с использованием цифровых технологий, криптовалют и онлайн-платформ, проведение совместных расследований и применение искусственного интеллекта для выявления преступных сетей.

Известно, что в работе заседания приняли участие руководители прокуратур Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Турции, а также генеральный секретарь ОТГ и представитель Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ.

В ведомстве напомнили, что президент Касым-Жомарт Токаев на саммите ОТГ в мае 2026 года отметил, что укрепление единства тюркского мира является важнейшим приоритетом Казахстана, а сама Организация представляет уникальную площадку для продвижения совместных инициатив и общих интересов.

Эти принципы получили практическое продолжение на уровне органов прокуратуры.

Открывая заседание, Берик Асылов подчеркнул, что современные преступные угрозы все чаще выходят за пределы национальных юрисдикций, поэтому эффективность борьбы с ними напрямую зависит от скорости обмена информацией, совместных расследований и использования современных технологий.

Одной из ключевых тем заседания стало противодействие наркобизнесу в цифровой среде.

"Казахстан представил комплексную систему противодействия наркобизнесу, объединяющую традиционные методы правоохранительной работы с искусственным интеллектом, цифровой криминалистикой и финансовой аналитикой". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

За последние пять лет ликвидировано более 400 нарколабораторий, пресечена деятельность 75 организованных преступных групп, перекрыто 720 каналов наркотрафика, изъято свыше 147 тонн наркотиков. В 2025-2026 годах при взаимодействии с цифровыми платформами ликвидировано почти 7 тысяч интернет-магазинов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Также отмечено, что создан Таргетинг-центр по контролю за прекурсорами, объединяющий данные 23 информационных баз. Технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных позволяют выявлять цифровые следы преступников, отслеживать криптовалютные операции и устанавливать транснациональные связи.

Кроме того, по принципу "следуй за деньгами" за последние два года арестованы активы, связанные с наркобизнесом, на сумму около 35 млн долларов.

Казахстан предложил создать сеть национальных Таргетинг-центров с последующим объединением в региональную аналитическую систему. Кроме того, по поручению главы государства прорабатывается создание международной цифровой платформы для обмена информацией о каналах наркобизнеса и оперативного реагирования на них. Пилотный проект планируется реализовать совместно с Узбекистаном.

Практическим результатом заседания стало подписание Меморандума о сотрудничестве между органами прокуратуры государств – членов ОТГ в сфере поддержания государственного обвинения в рамках уголовного судопроизводства.

Документ предусматривает постоянный обмен информацией о процессуальной практике, методическими и аналитическими материалами, проведение совместных экспертных мероприятий и обучающих программ.

Меморандум стал продолжением Международного форума государственных обвинителей государств – членов и наблюдателей ОТГ, состоявшегося в сентябре 2025 года в Туркестане.

По итогам заседания стороны договорились продолжить сотрудничество в сфере противодействия наркобизнесу, цифровой криминалистики и финансовых расследований, а также развивать обмен опытом в применении искусственного интеллекта и аналитических технологий.

10 сентября 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии заседания Совета министров внутренних дел стран ОТГ провел встречу с руководителями правоохранительных ведомств тюркских стран. Подробнее читайте по этой ссылке.

