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В ЗКО мужчина устроил подпольную торговлю спиртом

Почти две тысячи литров спирта в баклажках незаконно продавал житель ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 18:30 Фото: Polisia.kz
Около двух тысяч литров нелегальной алкогольной продукции изъято у жителя Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

В полиции 20 ноября рассказали, что в Уральске остановлен автомобиль Ssang Yong для проверки. За рулем находился житель областного центра. В его салоне обнаружено 30 пластиковых бутылок емкостью по пять литров, наполненных спиртом.

Далее при осмотре дома водителя, во дворе стражи порядка проверили еще одну машину – "Ниву". В ней было 40 пластиковых бутылок со спиртовой продукцией. А в самом доме, в прихожей и спальнях, изъято 299 бутылок спирта также емкостью по пять литров. В общей сложности изъято 1 845 литров спиртовой продукции без соответствующих документов.

Установлено, что водитель занимался незаконной реализацией спирта на территории области. По факту возбуждено уголовное дело и начато досудебное расследование.

Полицейские напоминают, что незаконный оборот алкогольной и табачной продукции представляет серьезную угрозу для здоровья граждан. Отсутствие сертификации и контроля качества увеличивает риск отравлений и других негативных последствий.

Ранее министр финансов приказом от 30 сентября 2024 года внес изменения в Правила хранения и реализации (отгрузки, приемки) этилового спирта.

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