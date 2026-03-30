Сотни литров алкоголя попали под бульдозер в СКО

В Петропавловске полицейские уничтожили крупную партию изъятой алкогольной продукции, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД РК, под гусеницы бульдозера попали как суррогат, так и напитки, реализованные в ночное время либо покупателям, не достигшим 21 года.

"С начала года в областном центре полицейские привлекли к ответственности за нарушения антиалкогольного законодательства владельцев 25 торговых точек. Изъято 1176 литров спиртосодержащей продукции. Из них 600 л вывезены на полигон и уничтожены, остальные окажутся здесь после завершения всех необходимых процедур", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что спиртное остается одним из ключевых криминогенных факторов. В прошлом году в Северо-Казахстанской области более 90% убийств были совершены в состоянии алкогольного опьянения, причем значительная их часть – в сфере семейно-бытовых отношений. В целом удельный вес преступлений, совершенных в состоянии опьянения, по итогам 2025 года превышает 30%. Полицейские принимают комплексные меры, направленные против алкоголизации населения. Это и пресечение фактов распития в общественных местах, и направление алкоголиков на принудительное лечение, и борьба с контрафактом.

В полиции подчеркивают: борьба с незаконной продажей спиртного – это важная часть профилактики преступности и защиты общественной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Таиланде ужесточили правила продажи алкоголя.