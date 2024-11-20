Выражалась нецензурной бранью: нетрезвую пассажирку сняли с авиарейса в Актобе

Нетрезвую пассажирку 20 ноября сняли с авиарейса за нарушение правопорядка в аэропорту, сообщает Zakon.kz.

Сотрудниками линейного отделения полиции в аэропорту города Актобе задержана 38-летняя пассажирка авиарейса сообщением Актобе – Алматы.

"Женщина во время посадки в самолет находилась в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании и не реагировала на замечания. Правонарушительница была доставлена в комнату полиции, где в отношении нее составлен административный протокол за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянение и за мелкое хулиганство с наложением штрафа в размере 5 МРП", – говорится в сообщении полиции.

Материал по мелкому хулиганству направлен в суд для принятия процессуального решения. В полиции напомнили, что за мелкое хулиганство Административный кодекс РК предусматривает штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок до 15 суток.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В аэропорту Астаны у пассажирки рейса Стамбул – Астана пропала кошка.