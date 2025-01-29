Казахстанка не смогла улететь из Актау в Баку из-за пьяного скандала

Нетрезвую пассажирку сняли с рейса "Актау – Баку" за нарушение правопорядка в аэропорту. Инцидент произошел во время прохождения предполетного досмотра в аэропорту, сообщает Zakon.kz.

По информации транспортной полиции, 49-летняя жительница Актау, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников службы досмотра и не реагировала на замечания.

"Женщина была задержана сотрудниками линейного отделения полиции в аэропорту и привлечена к административной ответственности сразу по двум статьям КоАП РК за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство, с наложением штрафа в размере 5 МРП (19 660 тенге). Материал по мелкому хулиганству направлен в суд для принятия процессуального решения", – сообщили в полиции.

Там рассказали, что с начала года транспортными полицейскими страны пресечено 53 факта мелкого хулиганства, когда граждане пренебрегли законом, нарушили общественный порядок и спокойствие других людей. А также за различные административные правонарушения с авиарейсов сняты 54 человека, из них 31 – за появление в общественных местах в состоянии опьянения и др.

Так, 21 января в аэропорту Алматы сотрудники линейного отдела полиции задержали 34-летнего гражданина Китая, который плевался в зале ожидания.