Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В аэропорту Астаны у пассажирки рейса Стамбул – Астана пропала кошка

Аэропорт Астаны, аэропорт в Астане, Международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева, международный аэропорт Астаны, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 04:14 Фото: Zakon.kz
В Международном аэропорту города Астаны потерялась домашняя кошка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Instagram-паблик my.life_astana, к ним в редакцию обратилась жительница столицы. По ее словам, 4 октября в столичном аэропорту у нее пропала кошка.

Инцидент произошел во время разгрузки багажа рейса DV492 Стамбул – Астана. Оказалось, что переноску с животным уронили и кошка убежала. Известно, что проводятся поиски, но женщина сомневается в их успешном исходе.

"Я думаю, что никто не ищет. Для них это просто кошка, а для нас – член семьи. Возможно, она до сих пор в здании или убежала в лесополосу. Кошка очень пугливая и на стрессе сейчас", – рассказала женщина.

На днях другая жительница Астаны возмутилась тем, что медицинская организация выставила ей счет за WhatsApp-оповещение.

Читайте также

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления
Близ Талгара произошла перестрелка
Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта
Три миллиона тенге похитил житель Карагандинской области у своего знакомого
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Воинского звания "полковник" лишили экс-военкома в Северо-Казахстанской области
Алия Абди
Астана Аэропорт Астаны 2024 год Жестокое обращение с животными Кошки Стамбул Семья
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский школьник изобрел уникальную кепку
Уникальную кепку создал казахстанский школьник
штормовое предупреждение
Дождь, метель и гололед: в Казахстане на пятницу объявили штормовое предупреждение
Токаев и Бердымухамедов выступили с совместным заявлением
Токаев и Бердымухамедов выступили с совместным заявлением
Дорожный знак пешеходного перехода, дорожное движение, дорожные знаки, камеры видеонаблюдения, пешеходы, дорога
Акимат Алматы разместил важное объявление для водителей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: