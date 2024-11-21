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Казахстанцы могут отслеживать свою кредитную и страховую историю: где и как это сделать

Казахстанцы могут отслеживать свою кредитную и страховую историю: где и как это сделать, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 12:26 Фото: АО "НИТ"
В мобильном приложении eGov Mobile запущен новый сервис – "Гид кредитной и страховой истории". Об этом 21 ноября 2024 года рассказали в АО "Национальные информационные технологии", сообщает Zakon.kz.

Теперь благодаря новому сервису казахстанцы могут отслеживать свою кредитную и страховую историю, а также оценить общий уровень своей кредитоспособности онлайн.

"Сервис состоит из двух разделов: "Кредитование" и "Страхование", в которых представлена актуальная информация о ранее полученных пользователем кредитах и страховых услугах по данным АО "Государственное кредитное бюро".Пресс-служба АО "НИТ"

В разделе "Кредитование" пользователю предоставляется отчет о кредитной истории за последние пять лет, информация об активных кредитных обязательствах и скоринговый балл (показатель, который отображает уровень кредитоспособности пользователя). Он формируется на основе данных из кредитной истории и помогает пользователю оценить свою кредитную репутацию. Стоит отметить, что скорбалл несет исключительно информационный характер и предназначен для пользователя в целях оценки его кредитного поведения.

В разделе "Страхование" пользователю доступен общий отчет о ранее заключенных страховых договорах и полисах, а также информация о классе бонус-малус, который влияет на стоимость обязательного автострахования.

"В случае наличия вопросов к полученным сведениям, пользователю необходимо обратиться непосредственно к кредитору или страховой компании. Все функции нового сервиса предоставляются бесплатно, что делает "Гид кредитной и страховой истории" доступным для пользователей eGov Mobile".Пресс-служба АО "НИТ"

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо:

  • авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Другие сервисы" и выбрать "ГКБ. ГИД кредитной и страховой истории";
  • дать согласие на использование личных данных;
  • ознакомиться со сведениями по кредитам и страховым договорам;
  • выгрузить кредитный и/или страховой отчет;
  • при необходимости загрузить файлы на смартфон.

15 ноября 2024 года стало известно, что в eGov Mobile появилась новая услуга для военнообязанных казахстанцев.

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