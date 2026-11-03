#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+13°
$
453.64
508.17
5.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+13°
$
453.64
508.17
5.59
Общество

Хорошие новости появились для предпринимателей в Казахстане

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 14:13 Фото: freepik
В мобильном приложении eGov Business появился новый сервис "ГКБ. Гид кредитной и страховой истории" от Государственного кредитного бюро, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) за 3 ноября 2026 года, с его помощью можно онлайн получать кредитные и страховые отчеты, проверять кредитную историю и информацию о страховых обязательствах.

Как воспользоваться сервисом:

  • Авторизуйтесь в eGov Business и перейдите в раздел "Сервисы".
  • Выберите "ГКБ. Гид кредитной и страховой истории".
  • Дайте согласие на использование персональных данных.
  • Выберите нужный отчет и нажмите "Скачать".

Подробная инструкция по использованию сервиса представлена ниже в карусели.

Ранее казахстанцам подсказывали, как восстановить один из самых важных документов для водителя.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост
15:39, 30 июля 2026
В Казахстане появилась новая услуга для предпринимателей
Казахстанцы могут отслеживать свою кредитную и страховую историю: где и как это сделать
12:26, 21 ноября 2024
Казахстанцы могут отслеживать свою кредитную и страховую историю: где и как это сделать
Хорошую новость сообщили опекунам в Казахстане
12:32, 06 марта 2025
Хорошую новость сообщили опекунам в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Юрий Щукин назвал Елену Рыбакину фаворитом Итогового турнира WTA
13:57, Сегодня
Юрий Щукин назвал Елену Рыбакину фаворитом Итогового турнира WTA
Кирилл Проходов в атаке на МЧА
13:38, Сегодня
Казахстан завоевал 11 медалей на молодёжном чемпионате Азии по фехтованию
Дети в карете скорой помощи в Ташкенте
13:28, Сегодня
Вернувшиеся с турнира в Ташкенте юные казахстанские футболисты госпитализированы в Алматы
Бек Нурмаганбет
13:15, Сегодня
Болельщики из США в восторге от брутального нокаута Нурмаганбета на разогреве у "Канело"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: