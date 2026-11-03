Хорошие новости появились для предпринимателей в Казахстане

В мобильном приложении eGov Business появился новый сервис "ГКБ. Гид кредитной и страховой истории" от Государственного кредитного бюро, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) за 3 ноября 2026 года, с его помощью можно онлайн получать кредитные и страховые отчеты, проверять кредитную историю и информацию о страховых обязательствах.

Как воспользоваться сервисом:

Авторизуйтесь в eGov Business и перейдите в раздел "Сервисы".

Выберите "ГКБ. Гид кредитной и страховой истории".

Дайте согласие на использование персональных данных.

Выберите нужный отчет и нажмите "Скачать".

Подробная инструкция по использованию сервиса представлена ниже в карусели.

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