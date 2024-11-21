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В Алматы на месте заброшенной территории благоустроена пешеходная зона

В Алматы на месте заброшенной территории благоустроена пешеходная зона, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 17:38 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Еще одна общественная территория в Алматы приведена в порядок в рамках программы "Бюджет народного участия". Это пешеходная зона, которую осмотрел во время рабочего объезда и встречи с населением Бостандыкского района аким Алматы Ерболат Досаев.

Работы по благоустройству территории между домами 6 и 7 в мкр. Орбита-4 были начаты в июле 2024 года и завершены в текущем месяце.

В Алматы на месте заброшенной территории благоустроена пешеходная зона, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 17:38

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Вдоль пешеходной зоны размещены шахматный стол, спортивные тренажеры и зоны для воркаута. Для маленьких жителей города обустроена детская площадка. Благоустройство территории, увеличение количества игровых оборудований, спортивных инвентарей и зон отдыха заметно разнообразит ежедневные будни жителей.

В Алматы на месте заброшенной территории благоустроена пешеходная зона, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 17:38

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В рамках проекта было уложено 1817 квадратных метров брусчатки, 1704 квадратных метра асфальтового покрытия, 840 квадратных метров резинового покрытия, построено 175 погонных метров габионов и установлено 42 опоры наружного освещения.

В Алматы на месте заброшенной территории благоустроена пешеходная зона, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 17:38

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Проект "Бюджет народного участия" дал нам возможность предложить и воплотить в жизнь наши задумки. В результате благоустройства район вокруг наших домов заметно изменился в лучшую сторону, стал более уютным и комфортным для проживания", – поблагодарила акима жительница района.
В Алматы на месте заброшенной территории благоустроена пешеходная зона, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 17:38

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В свою очередь Ерболат Досаев отметил, что работа над развитием комфортной городской среды для жителей мегаполиса будет продолжаться.

"Проект выполнен с учетом новых стандартов, разработанных для модернизации дворовых пространств. В рамках городского плана планируется реконструкция данных территорий с созданием отдельных зон для взрослых и детей", – сказал глава города во время встречи с населением.
В Алматы на месте заброшенной территории благоустроена пешеходная зона, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 17:38

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По просьбам жителей района Ерболат Досаев поручил установить камеры видеонаблюдения вдоль пешеходной зоны.

Также акиму района поручено обеспечить регулярность и полноту уборки дворовых территорий со стороны подрядной организации.

Отметим, что в мегаполисе активно реализуется программа "Бюджет народного участия". В текущем году на проект выделено 18,8 млрд тенге, что на 5,8 млрд тенге больше, чем в прошлом году. Алматинцы получили возможность предложить и реализовать 364 проекта по благоустройству дворов, общественных пространств, созданию спортивных и игровых площадок.

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