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С 1 января в Семее изменится модель субсидирования общественного транспорта

С 1 января в Семее изменится модель субсидирования общественного транспорта, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 16:58 Фото: акимат города Семей
На смену субсидированию перевозчиков на основании расчета тарифа на одного пассажира придет модель субсидирования на основании расчетной стоимости маршрута.

Говоря проще, перевозчик будет получать средства за счет пройденного километража. Это будет стимулировать водителей как можно дольше оставаться на линии.

"Для сравнения, до образования области Абай процент выхода техники на маршруты составлял всего до 50%. Эта проблема существенно повлияла на качество перевозок. После создания области мы приступили к решению этого вопроса. В настоящее время процент выхода автобусов на линию достиг уровня не ниже 75% и сохраняется на постоянной основе", – сказал заместитель акима Семея Адилет Турысбек.

Также заведующий сектором пассажирского транспорта отдела ПТиАД Арман Жоламанов добавил, что обо всех нарушениях интервала и длительности обращения автобусов на линии в ведомстве знают.

"В случае нарушения регулярности движения мы в соответствии с правилами субсидирования имеем право снизить сумму субсидирования пропорционально выполненному плану. Без внимания мы это не оставляем. Центр управления пассажирских перевозок предоставляет нам сведения, на какой процент выполнен план на том или ином маршруте", – сказал спикер.

Заместитель акима Семея Адилет Турысбек отметил, что благодаря субсидированию перевозчики могут обновлять подвижной состав автопарков.

"Электронное билетирование в городе уже действует по всем маршрутам. Что касается единой диспетчерской и контрольной службы, у отдела ПТиАД города есть договор с ЦУПП, который и является диспетчером и контрольной службой. Все сведения оттуда передаются заказчику, который, в свою очередь, регулирует финансовые средства, сообразно этим сведениям", – сказал Адилет Турысбек.

И.о. руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай Адильбек Увасилов подчеркнул, что в будущем году начнется оптимизация существующих маршрутных сетей и разработка новых.

"В 2025 году в городе планируется оптимизация маршрутных сетей. Все проблемные маршруты и участки будут обследованы, будут приняты меры, сообразно научному подходу", – Адильбек Увасилов.

Кроме того, спикеры сообщили о том, что в апреле этого года в Астане состоялось совещание при участии Ассоциации перевозчиков и центральных органов.


"На совещании принято решение, что с 1 января 2025 года местным исполнительным органам рекомендуется перейти на субсидирование общественного транспорта на основании расчетной стоимости маршрута. Сейчас мы субсидируем перевозчиков на основании расчета тарифа на одного пассажира, с 1 января мы перейдем на рекомендованную модель субсидирования. Вечером пассажиропоток падает, у перевозчика возрастают расходы. При переходе на новую модель субсидирования сами перевозчики будут заинтересованы в увеличении пройденного километража и, соответственно, увеличении субсидий", – подчеркнул Арман Жоламанов.

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